Kofole klesly za tři čtvrtletí meziročně tržby, snížila se také EBITDA

Kofole klesly za tři čtvrtletí meziročně tržby, snížila se také EBITDA

  • Skupina Kofola vykázala za první tři čtvrtletí roku 2025 pokles tržeb o 3,6 procenta, což představuje 305,4 milionu korun, a dosáhla obratu 8,17 miliardy korun.
  • Provozní zisk před odpisy EBITDA se meziročně snížil o 11,8 procenta, Kofola to dnes oznámila ČTK v tiskové zprávě. 
  • Na pokles tržeb měl vliv nižší spotřeba na Slovensku kvůli dani na slazené nápoje a nepříznivé počasí v Česku. 

Firma uvedla, že v samotném třetím čtvrtletí byly tržby meziročně nižší o 7,5 procenta. „Pivovarský pilíř pocítil pokles tržeb primárně v exportu, a to kvůli snížené poptávce ze zemí střední a východní Evropy," uvedla Kofola.

Finanční ředitel skupiny Kofola Martin Pisklák uvedl, že negativní trend propadu tržeb v Česku a na Slovensku se podařilo kompenzovat úsporami nákladů. Ukazatel EBITDA za třetí čtvrtletí byl tedy srovnatelný s výsledky stejného období roku 2024.

„Na přelomu srpna a září se trend tržeb pozitivně obracel, proto jsme publikovali výhled celkového výsledku za rok 2025 na úrovni 1,9 miliardy korun. Nicméně podzim a listopadové tržby ukazují, že negativní trend bohužel trvá. Proto musíme revidovat celkový výhled na úroveň 1,75 miliardy korun," uvedl Pisklák. Z pohledu finanční stability se ale podle něj pro skupinu Kofola nic nemění.

Stavba nové skladové haly

„Trend nákladů na materiál, suroviny a energie se v třetím čtvrtletí roku 2025 vyvíjel dle očekávání. Kofola pokračovala ve stavbě nové skladové haly v závodě v Mnichově Hradišti, která by do budoucna měla přinést efektivity v oblasti logistiky a skladování," uvedla firma.

Dále rostly tržby dceřiné společnosti UGO, proti loňsku o 16 procent. Důvodem byl výborný výkon sezonních nabídek či pokračující expanze doručovacích služeb. Všechny divize společnosti překročily své rozpočtové cíle pro ukazatel EBITDA, celkově o sedm procent.

Výborný začátek čajové sezony měl Leros, který produkuje bylinné směsi a čaje. „Tržby i EBITDA za třetí čtvrtletí jsou výrazně nad úrovní plánu. Společnost zároveň využila letní měsíce k důkladné přípravě na vrchol sezony, který se projevil rekordními tržbami v říjnu 2025," uvedla Kofola.

Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, výrobce piv Holba, Zubr a Litovel Pivovary CZ Group, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac. Kofola má téměř 3300 zaměstnanců.

