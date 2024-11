Airbus přichází bořit zažitá pravidla v dálkové letecké dopravě

Aerolinky Iberia na konci minulého týdne nasadily svůj zbrusu nový Airbus A321XLR na první dálkový let z Madridu do Bostonu. Menší stroj s mimořádným doletem až 8700 kilometrů a nižší spotřebou poslouží na linkách, kde by se obří letadla kapacitně nevyplatila. Výrobce i dopravci, kteří si stroj objednali, slibují, že nové letadlo zpřístupní cestujícím přímá spojení do zámořských destinací v míře, v jaké to dosud nebylo možné, a více letů bez přestupů.