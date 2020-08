Řecko - rozhodnutí o testech na koronavirus provází nejistota | E15.cz

K destinacím, do kterých mohli Češi vyrazit bez větších obtíží, patřilo od července Řecko. Až dosud. Češi se od pondělí budou muset při vstupu do země prokazovat maximálně tři dny starým testem na COVID-19. Rozhodnutí ale způsobuje velké zmatky. „Řekové zatím vůbec nevydali žádnou oficiální prováděcí vyhlášku, neurčili žádné parametry toho, čím se má člověk při vstupu do Řecka prokázat. Nevíme, co lidi čeká,“ přiznává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.