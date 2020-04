MMF: Koronavirus má na ekonomiku horší dopad než finanční krize | E15.cz

Koronavirus má na ekonomiku mnohem horší dopad, než měla globální finanční krize z let 2008 a 2009. Uvedla to podle serveru televize CNBC šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.

„Nikdy v historii MMF jsme nebyli svědky toho, že by se světová ekonomika zastavila,“ řekla Georgievová v projevu v ženevském sídle Světové zdravotnické organizaci (WHO). „Nyní se nacházíme v recesi, je to mnohem horší než globální finanční krize,“ dodala. Koronavirová krize podle šéfky MMF představuje „nejtemnější hodinu lidstva a velkou hrozbu pro celý svět“.

Georgievová rovněž uvedla, že MMF spolupracuje se Světovou bankou a dalšími mezinárodními finančními institucemi na zmírnění ekonomických dopadů koronaviru, kterým se již po celém světě nakazil více než milion lidí. Vyzvala rovněž centrální banky ve vyspělých zemích, aby podpořily rozvíjející se země.

Georgievová upozornila, že MMF má pro boj s dopady koronaviru k dispozici až bilion dolarů (téměř 26 bilionů korun). „Jsme odhodláni využít z této částky tolik, kolik bude zapotřebí,“ dodala. O finanční pomoc již u MMF podle ní požádalo více než 90 zemí.