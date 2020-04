Hamáček chce v nejbližších dnech uvolňovat režim na hranicích | E15.cz

Šéf krizového štábu Jan Hamáček navrhne rozvolnění režimu na hranicích s cílem umožnit ekonomické a obchodní aktivity, které trvají do tří dnů. Klíčovým prvkem by mělo být předložení negativního testu na koronavirus. Pokud to vláda schválí, mohlo by opatření platit od 27. dubna, uvedl na tiskové konferenci Hamáček.