Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

Cestování českých občanů do zahraničí je opět o něco komplikovanější. Velká Británie od nich od soboty vyžaduje po příjezdu do země absolvování dvoutýdenní izolace. S ještě dramatičtějším opatřením přichází Maďarsko. Od 1. září uzavírá hranice pro všechny cizince, ale Češi, jež si rezervují pobyt před 1. zářím, budou do země smět v případě negativního testu na covid-19. Režim na hranicích všech zemí světa znázorňuje interaktivní mapa, kterou web E15.cz vytvořil na základě informací ministerstva zahraničí.