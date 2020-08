Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

Ukrajinská vláda se rozhodla dočasně uzavřít hranice pro vstup cizinců do země. Důvodem je snaha zastavit šíření nákazy koronavirem. Nové kroky ohledně pandemie podnikla i Velká Británie. Ta zařadila Česko na svůj karanténní seznam. Lidé, kteří do země přicestují z Česka, tak budou muset do 14denní karantény. Své hranice od 1. září uzavírá také Maďarsko. Režim na hranicích všech zemí světa znázorňuje interaktivní mapa světa, kterou web E15.cz vytvořil na základě informací ministerstva zahraničí.