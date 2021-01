Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

Za vysoce rizikovou oblast považuje Německo regiony s více než 200 novými případy na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období. Pendleři musí od 18. ledna předložit alespoň jednou týdně negativní test (PCR nebo antigenní)

Pandemie koronaviru tento rok výrazně omezila cestování po celém světě. Na podzim česká vláda hranice na rozdíl od jarní vlny neuzavřela, pro Čechy ale představují komplikace hlavně nařízení ostatních států, většina zemí EU zařadila Česko na svůj karanténní seznam.

Podmínkou cestování jsou tak většinou negativní testy na koronavirus či karanténa po příjezdu. České ministerstvo zahraničí doporučuje cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech.

Jak je to s cestováním v praxi

Cestovní mapa světa níže ukazuje, do jakých států světa se zatím mohou Češi vydat. Zdrojem informací je rozcestník ministerstva zahraničí. Instituce v případě nejasností nad momentální situací doporučuje řídit se vyjádřením příslušných zastupitelských úřadů České republiky v dané zemi.

Infografika znázorňuje, za jakých podmínek lze do zobrazených států světa cestovat, respektive vracet se z nich zpět do Česka. Zelená barva značí absenci omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami. Například na nutnost podstupovat testy na COVID-19. Chcete-li mapu posouvat, vyberte z menu nástrojů po levé straně symbol ✥. Infografiku lze také oddalovat či přibližovat.

O čem svědčí český semafor Čeští cestovatelé musejí brát v potaz, že semafor ministerstva zahraničí není nadřazen vnitrostátním podmínkám jednotlivých členů unie. Semafor navíc znázorňuje jen podmínky, které platí pro návrat českých občanů z jednotlivých zemí. Nevypovídá ale o tom, zda či za jakých podmínek ostatní státy Evropy Čechy k sobě vůbec pustí. Mapa znázorňuje zelenou a oranžovou barvou země, případně autonomní oblasti, bezpečné pro cestování z hlediska nákazy onemocnění COVID-19. Nad rámec vyobrazení na mapě patří mezi země s nízkým rizikem nákazy: Austrálie, Japonsko, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika, Thajsko. Semafor ministerstva zahraničních věcí od 18. lednaAutor: mzv Zelená (nízké riziko)- cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet do Česka bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu. Oranžová (nízké riziko*)- Vztahuje se pouze na cizince cestující do Česka, čeští cestující z těchto zemí mohou do ČR přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Příjezdový formulář a negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v Česku předložit cizinci, kteří sem přijíždějí za prací či studiem, s výjimkou pendlerů. Červená (vysoké riziko) - cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) z pobytu, který přesáhl 12 hodin, musí před vstupem do Česka vyplnit příjezdový formulář a po příjezdu do Česka absolvovat test nebo karanténu. Po návratu českých občanů z těchto zemí platí povinnost před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit testu, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici. Povinnost podrobit se na vlastní náklady testu na koronavirus lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin.

Kam (ne)můžeme cestovat v Evropě?

Belgie

Po vstupu do země nutná karanténa, návrat do ČR neomezen.

Británie

Při vstupu nutná karanténa, po návratu test.

Dánsko

Turistům vstup zapovězen, povolené jsou cesty v odůvodněných případech (práce, studium, návštěva rodiny apod.)

Estonsko

Po příjezdu nutná 14denní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy. Po návratu do ČR nutný test, nebo karanténa.

Finsko

ČR je od srpna ve skupině zemí, ze kterých nelze do Finska volně cestovat. Pro cestující z Česka platí, že mohou do Finska přicestovat jen v odůvodněných případech (práce, rodina, škola). Tyto důvody musí český občan doložit. Po příjezdu je doporučena 14denní karanténa. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Itálie

Nutný negativní test při vstupu do země i návratu do ČR.

Irsko

Po vstupu do země povinná karanténa, po návratu do ČR test.

Kypr

Cestování z ČR na Kypr není za účelem turistiky možné,

Maďarsko

Maďarsko zakázalo až na výjimky vstup cizincům kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem. Výjimku mají například i osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu. Při návratu do ČR je povinný test, nebo karanténa.

Německo

Německo řadí Česko mezi rizikové oblasti. Pro vstup na své území vyžaduje test na koronavirus. Nutnost absolvovat test, či izolaci platí i pro návraty do Česka. Specifická situace je v pohraničním Sasku.

Pokud se čeští řidiči v pohraničí rozhodnou zkrátit si cestu jízdou přes Sasko, splní tím podmínky tranzitu a žádné saské karanténní nařízení neporuší. Čeští pendleři, kteří jezdí za prací do Saska a už prodělali COVID-19, nebudou muset do karantény v případě, že se dostali do kontaktu s nakaženým. Pendleři musejí předkládat test alespoň jednou týdně.

Nizozemsko

Cestující z Česka musejí po příjezdu do země do 10denní karantény. Negativní test na koronavirus nestačí. Po návratu do ČR nutný test, nebo karanténa.

Norsko

Cestující z ČR do Norska se na hranicích musí prokázat negativním testem na COVID-19 (ne starším než 72 hod) a zároveň jsou povinni nastoupit do 10denní karantény.

Slovensko

Cestovat do země lze s negativním antigenním testem, po návratu povinné testování.

Slovinsko

Po vstupu do země je pro Čechy až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Po návratu do ČR nutný test, nebo karanténa.

Švýcarsko

Při vstupu do země povinná karanténa. Po návratu do ČR nutný test, nebo karanténa.

Rakousko

Po vstupu do země je nutné nastoupit do karantény, po návratu do ČR podstoupit test.

Rumunsko

Po vstupu do země karanténa, po návratu test.

Polsko

Po vstupu do země nutná karanténa, při návratu do ČR test.

Řecko

Pro vstup do země je nutné předložit negativní test na COVID-19.

Chorvatsko

Vstup do země není omezen. Po návratu je nutné vyplnit příjezdový formulář a podstoupit test na COVID-19.

Bulharsko

Vstup do země není omezen, při návratu netřeba absolvovat test.

Španělsko

Pro vstup do země je nutné předložit negativní test na COVID-19, po návratu test.