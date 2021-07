Cestování do zahraničí: Kam a za jakých podmínek můžete cestovat | E15.cz

Nárůst nakažených koronavirem a rozmach mutace delta ve světě komplikuje cestovatelské plány mnoha Češek a Čechů. Pro vstup do Chorvatska je opět nutný doklad o očkování, absolvovaném testu či prodělání nemoci. Informuje o tom ČT24. Kvůli obavám z nové vlny koronavirových nákaz navíc Slovensko zpřísňuje režim na hraničních přechodech. Ty menší uzavře, od 9. července navíc začne vyžadovat od neočkovaných cestujících nastoupení dvoutýdenní karantény ukončitelné po pěti dnech testem. Pendleři budou mít z opatření výjimku do 9. srpna. Režim na hranicích všech zemí světa mapují infografiky serveru E15.cz a ministerstva zahraničí. E15 vychází nejen z informací českých úřadů, ale také z mapy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) či nového webu Dovolená 2021.

Podmínkou pro let do Baku je zakoupení vstupenky na utkání, obstarání nejlépe elektronického víza a kromě certifikátu o dokončeném očkování či prodělání nemoci také maximálně 72 hodin starý PCR test. Ten je nutné absolvovat také před odletem zpět do Česka.

Relativně komplikované zůstávají i možnosti putování po Evropě. Řada evropských států vyžaduje negativní testy i od lidí, kteří mají dokončené očkování. Jde třeba o Itálii, Dánsko či Nizozemsko.

V Česku zhruba polovina populace zatím stále jen první dávku. To na cestování po Evropě bez omezení mnohdy nestačí.

Od července by cestování měly výrazně zjednodušit takzvané evropské covidové pasy. Jde o společný rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy.

Jak je to s cestováním v praxi

Cestovní mapa níže ukazuje, do kterých států světa se zatím mohou Češi vydat. Zdrojem informací je rozcestník ministerstva zahraničí. Instituce v případě nejasností kolem momentální situace doporučuje řídit se vyjádřením příslušných zastupitelských úřadů České republiky v dané zemi.

Střední Evropa

Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko

Severní Evropa

Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko

Jihovýchodní Evropa

Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko, Řecko, Kypr

Jižní Evropa

Itálie, Portugalsko, Španělsko

Západní Evropa

Belgie, Francie, Irsko, Nizozemsko, Spojené království

Infografika znázorňuje, za jakých podmínek lze do zobrazených států cestovat, respektive vracet se z nich zpět do Česka. Zelená barva značí absenci omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami, například nutností podstupovat testy na covid-19. Chcete-li mapu posouvat, vyberte z menu nástrojů po levé straně symbol ✥. Infografiku lze také oddalovat či přibližovat.

O čem svědčí český semafor Čeští cestovatelé musejí brát v potaz, že semafor ministerstva zahraničí není nadřazen vnitrostátním podmínkám jednotlivých členů unie. Semafor navíc znázorňuje jen podmínky, které platí pro návrat českých občanů z jednotlivých zemí. Nevypovídá ale o tom, zda či za jakých podmínek ostatní státy Evropy Čechy k sobě vůbec pustí. Nové ochranné opatření rozlišuje nově čtyři kategorie zemí: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené) a země s velmi vysokým rizikem nákazy covid-19 (tmavě červené). Nad rámec vyobrazení na mapě patří mezi země s nízkým rizikem nákazy: Austrálie, Japonsko, Korejská republika, Nový Zéland, Singapurská republika a Thajsko. Role očkování a certifikátu Návraty do vlasti z oranžových a červených zemí budou mít snadnější ti lidé, kteří mají alespoň 22 dní po první dávce vakcíny proti covid-19. Vyhnou se povinné izolaci a testování. Kanárské ostrovy budou v červené 🔴. ➡ https://t.co/wQrPyiGXJL pic.twitter.com/WKMFt3RoDt — MZV ČR (@mzvcr) June 25, 2021 Zelená (nízké riziko) – cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet do Česka bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu. Oranžová (střední riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 hodin před začátkem cesty) nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení musí cestující neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku. Červená (vysoké riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do Česka vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň musejí podstoupit antigenní test (provedený max. 24 hodin před začátkem cesty) nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka) a musejí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku. Toto potvrzení musejí neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Po příjezdu do Česka se cestující samoizoluje, do pěti dnů (od 1. července nejdříve pátý den, pozn. red.) po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu), tedy karanténa/samoizolace skončí nejdříve šestým dnem nebo předložením negativního výsledku testu, pokud je pozdější než šestý den. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku. Tmavě červená (velmi vysoké riziko) – cestující z těchto zemí musejí před cestou do Česka vyplnit příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň musejí podstoupit RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do Česka a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení musejí neprodleně po vstupu na české území předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve pěti dnů po příjezdu (tedy nejdříve 6.šestý den) na území Česka na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu) , takže karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve šestý den po příjezdu. Po dobu deseti dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku. Žádná z povinností neplatí pro zelené země s nízkým rizikem nákazy. Dosud k nim patřil z evropských států jen Vatikán, od pondělí přibyl Island. Z dalších zemí se do zelených řadí Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko Černá (extrémně vysoké riziko - ministerstvo zahraničí dle svého vyjádření vycestování do těchto zemí neumožňuje. Pravidla návratu do ČR dle ministerstva zahraničí Autor: mzv

Kam (ne)můžeme cestovat v Evropě

Belgie

Před vstupem nutné vyplnit formulář PLF. Návrat do Česka: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejpozději pátý den po příjezdu. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Británie

Před cestou do Spojeného království nutný test a zarezervované termíny 2 PCR testů po příletu.

Návrat do Česka: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejdříve pátý den po příjezdu.

Bulharsko

Pro Čechy neplatí žádná omezení vstupu ani návratu do vlasti.

Dánsko

Kdo nemá potvrzení o prodělání nemoci, musí mít potvrzení o testu. Návrat do Česka: antigen či PCR test ještě před příjezdem, následně ještě PCR test povinný nejpozději pátý den po příjezdu. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Estonsko

Nutné vyplnit formulář. Potřeba je též potvrzení o testu, prodělání nemoci či očkování. Návrat do Česka bez podmínek.

Finsko

Země se otevřela osobám plně očkovaným či těm, které prodělaly COVID-19. Návrat do Česka bez omezení.

Francie

Předkládat PCR test nemusí ten, od jehož očkování druhou dávkou vakcíny uplynuly aspoň dva týdny. Návrat do ČR bez omezení

Chorvatsko

Pro vstup nutný doklad o očkování, potvrzení o prodělání nemoci, nebo negativní test. Návrat do ČR bez omezení

Itálie

Při příjezdu nutný test, vyplněný formulář a nahlášení se na místní zdravotnické zařízení. Návrat do Česka bez omezení.

Irsko

Země až do 19. července nepouští na své území turisty.

Island

Nezbytné prokázat se negativním PCR testem již při nastoupení cesty na Island (nástupu do letadla). Test nesmí být starší než 72 hodin. Dále musí všichni cestující přijíždějící na Island absolvovat při vstupu do země další PCR test, na který naváže 5–6denní karanténa. Návrat do Česka bez omezení.

Kypr

Před cestou nutné absolvovat PCR test a vyplnit Cyprus Flight Pass. Následně absolvovat PCR test po příletu na Kypr na vlastní náklady. Před cestou do ČR nutný test, následuje karanténa ukončitelná do 5 dnů PCR testem.

Maďarsko

Cestující pozemní trasou ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska či Rumunska mohou vstupovat do země bez omezení. Bez restrikcí je i návrat z Maďarska do Česka. Kdo se dopraví na fotbalový zápas do Maďarska letecky, musí předložit vstupenku, očkovací certifikát (stačí první dávka) nebo negativní PCR test.

Německo

Cestující musejí před cestou vyplnit formulář. Při cestě letadlem nutný test. Od 15. června odpadá povinnost karantény u těch osob, které neprošly očkováním, testem na koronavirus či nemoc v minulosti neprodělaly. Návrat do Česka bez omezení.

Nizozemsko

Češi mají při vstupu povinnost při cestě letadlem vyplnit zdravotní prohlášení ke COVID-19. Očkovaní mají návrat do Česka bez omezení už po 1. dávce, ostatní čeká aspoň pět dní v karanténě.

Norsko

Zakázán vstup cizincům. Před cestou do ČR nutný test, následuje karanténa ukončitelná do 5 dnů PCR testem. Očkovaní návrat bez omezení už po první dávce.

Polsko

Výjimku z karantény nebo předkládání testu mají plně očkované osoby. Návrat do Česka bez omezení.

Rakousko

Nutné mít vyplněný formulář. Otestovaní, první dávkou očkovaní či lidé po prodělání COVID-19 nemusejí do karantény. Návrat do ČR bez omezení.

Rumunsko

Při vstupu povinnost mít vyplněný formulář. Návrat do Česka bez omezení.

Řecko

Pro vstup do země je nutné předložit negativní PCR test na covid-19 nebo certifikát o dokončeném očkování. Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód.

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na covid-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace.

Slovensko

Povinnost zaregistrovat se před příjezdem. Slovensko uznává doklad o očkování už po uplynutí 21 dní od první dávky. Kdo jej nemá, musí od 9. července po příjezdu do země do dvoutýdenní karantény, kterou lze ukončit testem po pěti dnech. Výjimky pro pendlery přestanou platit 9. srpna. Návrat do Česka bez omezení.

Slovinsko

Do Slovinska je možné vstoupit bez následné karantény, pokud se osoba prokáže negativním výsledkem PCR testu nebo potvrzením o prodělání covid-19, které není starší než 6 měsíců či potvrzením o očkování: aspoň týden od druhé dávky přípravku od Pfizer/BioNTech, aspoň dva týdny od druhé dávky vakcíny Moderna, aspoň 21 dní od první dávky AstraZeneca, aspoň dva týdny od první dávky Johnson&Johnson.

Návrat do Česka bez omezení už po první dávce vakcíny.

Švédsko

Vstup jen s testem. Před návratem musejí i očkovaní vyplnit příjezdový formulář.

Švýcarsko

Při vstupu je nutné předkládat potvrzení o testu jen při cestě letadlem.

V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné před cestou absolvovat antigenní nebo PCR test na covid-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu a cizince. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Španělsko

Při vstupu nutná registrace a předložení potvrzení o testu, dokončeném očkování či prodělané nemoci.

Před návratem do Česka veřejnou dopravou nutné mít negativní test, následně absolvovat PCR vyšetření nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

V případě návratu z Kanárských ostrovů je u neočkovaných PCR test v České republice nutné absolvovat nejdříve 5. den po příletu.

Portugalsko

Po příletu vyžadován PCR test a vyplnění formulář. V případě návratu do Česka veřejnou přepravou je nutné před cestou podstoupit antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky platí pro individuální dopravu a cizince. Očkovaní jsou osvobozeni od karantény a testu již 22 dní po první dávce.

Kvůli zařazení Portugalska na německý rizikový seznam není možný tranzit přes německá letiště při cestě z Portugalska do Česka.