Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

Zatímco cestování do Řecka zůstává po řadě veletočů pro české turisty poměrně nekomplikované, v případě Španělska to platit přestalo. Ministerstvo zdravotnictví vyřadilo stát na Pyrenejském polostrově s platností od 24. srpna ze seznamu bezpečných zemí, odkud není nutné při návratu do Česka podstupovat test na koronavirus, nebo dvoutýdenní karanténu. Režim na hranicích všech zemí světa znázorňuje interaktivní mapa světa, kterou web E15.cz vytvořil na základě informací ministerstva zahraničí.