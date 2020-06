Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

Česko uplatňuje takzvaný semafor, kdy hodnotí státy podle míry rizika nákazy koronavirem. Pouze u zemí s vysokým rizikem budou muset Češi při návratu dokládat negativní test, nebo jít do 14denní karantény.

Vládní „semafor“ je seznam „zemí bezpečných pro cestování“ rozdělený do tří kategorií (nízké, střední a vysoké riziko nákazy).

Delší dobu se očekávalo, že od 15. června bude možné cestovat po většině zemí EU bez omezení a bez nutnosti prokazovat se negativními testy na COVID-19. „Semafor“ spadá pod správu ministerstva zdravotnictví a je pravidelně aktualizován podle vývoje v jednotlivých státech.

Cizinci přijíždějící do Česka se ale budou muset dál prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí. V případě, že státy budou po 15. červnu omezovat vstup na své území, cestování se bude řídit podmínkami druhé strany. Ty jsou tak pro plánování dovolené stěžejní.

Jak je to v praxi

Počet zemí, kam lze bez problému vycestovat, je proto menší, než naznačuje vládou zveřejněný "semafor". Ten sám o sobě neznázorňuje, jak přísný režim panuje na hranicích ostatních zemí světa. Z hlediska vycestování je ale právě taková informace klíčová.

Cestovní mapa světa níže ukazuje, do jakých států světa se zatím mohou Češi vydat (pozn.: infografika se nezobrazuje v mobilní aplikaci E15). Zdrojem infomací je rozcestník ministerstva zahraničí. Instituce v případě nejasností nad momentální situací doporučuje řídit se vyjádřením příslušných zastupitelských úřadů České republiky v dané zemi.

Infografika znázorňuje, za jakých podmínek lze do zobrazených států světa cestovat. Zelená barva značí absenci omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami. Například na nutnost podstupovat testy na COVID-19. Chcete-li mapu posouvat, vyberte z menu nástrojů po levé straně symbol ✥.

Cestování mimo EU

O problematice cestování mimo země EU se stále diskutuje. Podle evropských ministrů by mělo být přijato jednotné stanovisko na celoevropské úrovni. „Opakovaně jsme se s kolegy shodli, že je to třeba koordinovat v rámci EU. Nedává valný smysl, aby jeden či dva členské státy otevřely hranice s třetí stranou. Potom vzniká obrovský problém s kontrolou. Evropská komise doporučila vnější hranice Evropské unie ponechat do 15. června uzavřené s výjimkou nutných cest z ekonomických důvodů či návratu občanů Evropské unie,“ míní ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Uvolnění cestování se tak zatím týká zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Vnější hranice unie zůstávají uzavřené, členské státy se ale shodly, že by se s jejich postupným otevíráním pro země, v nichž je dobrá epidemiologická situace, mohlo začít v červenci.

Kam (ne)můžeme cestovat?

Slovensko

Cestovat lze bez omezení.

Německo

Cestování bez omezení.

Rakousko

Cestování bez omezení.

Polsko

Při návratu ze Slezského vojvodství je nutné prokázat se negativním testem na COVID-19.

Řecko

Bez omezení. Při vstupu do země mohou být turisté podrobeni namátkovým testem na COVID-19. Od 1. července budou možné přímé mezinárodní lety do místních turistických destinací.

Chorvatsko

Ministr vnitra Davor Božinović 16. května potvrdil, že rezervace ubytování v Chorvatsku opravňuje cizince ke vstupu do země, a hranice jsou tak pro turisty prakticky otevřené. Při příjezdu musíte pouze vyplnit formulář, kde uvedete osobní údaje a zodpovíte několik dotazů ohledně COVID-19. Žádný test není potřeba. RegioJet plánuje i přímé vlakové spojení.

Bulharsko

Není třeba se prokázat negativním testem na COVID-19 ani podstupovat karanténu. Turismus je povolen, na letišti jsou pasažéři kontrolováni pomocí termokamer.

Maďarsko

Bez omezení

Kypr

Od 20. 6. 2020 není pro české občany stanovena povinnost překládat negativní test na COVID-19

Slovinsko

Bez omezení.

Španělsko

Pro české občany bez omezení.