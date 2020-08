Covid semafor ukazuje, kde se v Česku šíří koronavirus | E15.cz

Horší epidemiologická situace je v Česku jen v Praze a okresu Frýdek-Místek. Vyplývá to z takzvaného semaforu okresů mapujícího aktuální šíření koronaviru, který aktualizovalo ministerstvo zdravotnictví. Situaci za týden od 7. do 13. srpna tak úřad hodnotí stejně jako před týdnem. Prohlédněte si Covid semafor v interaktivní formě včetně informací o opatření, která se k okresu vážou. I přes to, že podle "semaforu" je většina oblastí bez rizika, jen menšina krajů nenařídila nošení roušek alespoň ve zdravotnických a sociálních zařízeních.