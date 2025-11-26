Jak zafungoval Lex Ferrari: Pětinu superaut podnikatelé registrovali naráz
- Zákon Lex Ferrari změnil trh s luxusními auty – způsobil předzásobení, jaké tu ještě nebylo.
- Analýza také odhaluje, jakou luxusní značku si podnikatelé na firmu nejčastěji kupují.
- Kontroverzní zákon se pravděpodobně blíží svému konci.
Finančně šlo jen o nepodstatnou položku v konsolidačním balíčku odcházejícího Fialova kabinetu. Emočně to byl ale silný impuls, který nyní ukázal svůj efekt. Takzvaný Lex Ferrari, tedy zákon omezující podnikatelům nákup luxusních aut „na firmu“, způsobil, že trh s těmito auty před platností zákona nabobtnal o pětinu. A zatímco jej nyní někdejší daňové úlevy nepřiživují, ve vzduchu je konec tohoto opatření.
Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) se při úsporném kroku inspirovalo například v Rakousku. Uvádělo, že si podnikatelé pořizují luxusní vozy k soukromému užívání, čímž se vytrácí původní záměr daňového zvýhodnění. Například v roce 2020 bylo 96 ze 101 nově registrovaných Ferrari v Česku napsáno na firmu.
Efekt blížícího se zákona?
V roce 2023, tedy poslední rok před platností zákona, se byznysmeni předzásobili. „V prvním čtvrtletí roku 2023 bylo luxusních vozů registrováno celkem 873, nyní je to 1008. Můžeme tedy vidět určitý nárůst, který pravděpodobně ovlivnil i zmiňovaný Lex Ferrari. Řada firem si ještě před začátkem roku 2024 doplnila vozový park, aby využila neomezený odpočet DPH,“ dodává Miloš Myšička, provozní ředitel Saleskitu.
Jeho firma dala dohromady statistiky z trhu. Zaměřila se na čtyři hlavní značky – Bentley (326 registrovaných vozů), Ferrari (483), Lamborghini (87) a Rolls-Royce (112). Do analýzy byly zahrnuty vozy s první registrací od roku 2015 do letoška a byly vyřazeny firmy, které v rámci svého podnikání auta prodávají či půjčují.
Právě auta registrovaná v roce 2023 tvoří pětinu celkového luxusního vozového parku v Česku a nyní jsou „nejsilnějším“ ročníkem v rámci analýzy. V roce 2024, kdy již platilo omezení odpočtu, se nově registrovalo jen 117 vozů, letos zatím jen 77.
V počtu firem držících luxusní auta vede Praha s 524 vozy, druhý je překvapivě „chudý region“ – Moravskoslezský kraj se 148 vozy.
Že úředníci ministerstva financí nebyli ve svých odhadech úplně mimo, dokládají i rarity, které jsou jako služební auta na firmy registrovány. Třeba takový Rolls-Royce Phantom 1 z roku 1929 nebo sportovní Bentley Derby Special z roku 1938. Nejstarším Lamborghini je model Jarama 400 GT z roku 1972 a u Ferrari je to modré Inter Coupé z roku 1953.
Daňová změna, kterou samo ministerstvo nazvalo Lex Ferrari, platí od 1. ledna 2024 a zavedla limit daňového odpočtu částkou 420 tisíc korun, a to pro auta se základem daně do dvou milionů.
Nyní se omezení pomalu chýlí ke konci. V rámci širší novely zákona o DPH bude od roku 2027 zřejmě odpočet opět bez limitu. V Česku totiž platí díky výjimce z evropské směrnice jen do konce roku 2026 a je na předpokládané vládě hnutí ANO, Motoristů a SPD, zda o ni bude znovu usilovat.