Krize Covid-19 srazí ceny nemovitostí | E15.cz

Preventivní opatření proti šíření nákazy koronaviru SARS-CoV-2 téměř ze dne na den paralyzovaly realitní trh. Kvůli dopadům krize Covid-19 navíc nejspíš dojde i k výraznému poklesu zájmu o nemovitosti jak na prodej. Což by mohlo znamenat, že nemovitosti, nebo alespoň některé z nich zlevní.

Stagnace realitního trhu po dobu trvání krize Covid-19 je zřejmá. Nyní už se spíše čeká, co se bude dít dál. Co nabídnou developeři, v jaké situaci budou majitelé nemovitostí, kteří si je pořizovali na pronájem, a jaká bude ochota lidí vydávat peníze za pořízení nemovitostí. Důležitá bude situace i na trhu s nájemním bydlením, kde kvůli útlumu cestovního ruchu roste nabídka na dlouhodobé pronájmy.

Tip: Jak si v dnešní době vybrat hypotéku? Poradíme

Ceny nemovitostí půjdou nejspíš dolů

Na tom, jestli krize Covid-19 reality v Česku zlevní nebo je nechá na stejných hodnotách z počátku roku, se odborníci ne vždy shodnou. Jedni tvrdí, že ceny realit určitě nezlevní, a to především kvůli tomu, že developeři byty a domy vystavěly za před krizí dohodnuté ceny. Zlevnění by pro ně znamenalo vysokou ztrátu. Naopak druzí tvrdí, že koronavirus ceny některých realit v Česku zlevní. A to až o desítky tisíc korun za metr čtvereční.

„Důvod bude, že mnohé domácnosti a podnikatelé budou bojovat o přežití, nebudou zvažovat tedy nákup nemovitosti. Realitní trh navíc v nejbližší době zřejmě i ovlivní zvýšený počet majitelů nemovitostí na investici, kteří se budou chtít zbavit kvůli zhoršené finanční situaci zbavit,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Je přesvědčen o tom, že ekonomický situace, která přijde, navíc nebude přát ani těm investorům, kteří měli dostatečnou bonitu, aby zainvestovali nemovitost na úvěr.

„I banky budou muset dříve či později promítnout do hodnocení bonity zvýšené riziko selhání dlužníka. A nejen to. Ti, co nebudou schopni dlouhodobě splácet, budou nuceni nemovitosti prodávat pod tlakem, nehledě na časově omezené období možnosti odkladu splátek. Tlak na prodej, umocněný vyčkávací pozicí kupců, bude vytvářet na trhu tlak na snižování ceny,“ říká.

Co zlevní určitě

V čem se však odborníci na reality shodnou je to, že krize Covid-19 stlačí ceny těch nemovitostí, které jsou nyní až nereálně vysoké. Což se týká předražených nemovitostí v neatraktivních lokalitách, ale i předražených nemovitostí ve velice atraktivních lokalitách. V obou případech proto, že dopady krize Covid-19 vymažou ty zájemce o nemovitosti, kteří rádi zaplatí jakoukoli cenu. To mimo jiné povede k tomu, že v běžných lokalitách půjdou ceny za metr čtverečních ze svých současných hodnot často nad 100 tisíc korun. Někteří odhadují rozmezí 80 až 95 tisíc korun.

„To by mohlo nahrát lidem, kteří chtějí bydlet ve vlastním, ale nebyli ochotni platit naražené ceny na maximum. Lze předpokládat, že o malé levnější byty ve městech bude tak stálý zájem a zřejmě neopadne ani v období pandemie koronaviru či po něm,“ říká David Kučera.

Jaká bude nabídka nemovitostí

Představě o tom, že ceny nemovitostí v Česku klesnou, nahrává i skutečnost, že po krizi Covid-19 výrazně opadne cestovní ruch, který je nyní na nule. A to znamená, že opadne i zájem o byty na krátkodobý pronájem v centrech měst. Majitelé, kteří pronajímali své byty turistům na krátkodobé bydlení tak přijdou o jistý a nezanedbatelný zdroj příjmu, který navíc mnohdy (většinou se ziskem) přeposílali do bank na hypotéky, za které své byty pořídili.

„K věci se pak mohou postavit dvojím způsobem. Buď nabídnou svou nemovitost k dlouhodobému pronájmu domácím, anebo byt prodají. Ostatně už nyní v březnu nabídka nájemních bytů se celorepublikově zvýšila až o 15 procent, v metropoli dokonce až o 40 procent,“ vysvětluje David Kučera s tím, že to je jenom začátek.

A ceny za nájemní bydlení jsou podle něj stále ještě dost vysoké. Lze tedy počítat s tím, že budou v nejbližších týdnech klesat. Důvod je jasný, nabídka těchto bytů bude totiž strmě stoupat spolu s tím, jak zvolna bude oživovat příjezdový cestovní ruch.