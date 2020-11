Ministři Havlíček a Hamáček nečekají další zpřísnění restrikcí | E15.cz

Ohledně možného návratu žáků do škol Hamáček uvedl, že by měl nastat v situaci, kdy bude denně přibývat 2500 až 3000 nakažených. V sobotu přibylo 11 428 nakažených, v pátek 13 606.

Hamáček a Havlíček se shodli, že poslední čísla o počtu nakažených ukazují na možné zpomalování šíření pandemie. Podle Havlíčka se zdá, že začaly zabírat restrikce přijaté před deseti dny, ty ze současného týdne by se měly projevit později. Oba ministři ale chtějí s optimistickým hodnocením počkat až na vývoj situace v nadcházejícím týdnu.

Hamáček řekl, že možné uvolňování opatření bude záležet na dalším vývoji počtu nakažených či hospitalizovaných. Ministerstvo zdravotnictví podle něj připraví tabulku s ukazateli, jaké restrikce budou platit za jakých podmínek šíření epidemie. Pro uvolňování restrikcí bude podle Hamáčka nutné zohlednit reprodukční číslo, tedy rychlost šíření pandemie, a také denní počty nově nakažených.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pátek řekl, že prioritou je návrat k prezenční výuce žáků 1. a 2. tříd základních škol. Následovat budou speciální školy a závěrečné ročníky základních a středních škol, v dalších krocích potom ostatní žáci a studenti. V současnosti fungují pouze mateřské školy a takzvané krizové školy určené pro děti zdravotníků, pracovníků sociální péče, hasičů či policistů.

Havlíček: Vyšetřovací komise nebude brána vážně

Havlíček dále zmínil, že si stojí za dosavadními rozhodnutími vlády v boji proti šíření koronaviru a nese za ně tak jako další členové kabinetu plnou odpovědnost. Připustil, že některá opatření mohla být schválena dřív. Případná vyšetřovací komise, která by zjišťovala, kde udělala Česká republika v přípravách na podzimní vlnu pandemie chybu, by však podle něj pravděpodobně nepřišla s žádným přelomovým závěrem a nebude brána úplně vážně.

„Je to politická instituce, je to o soupeření, nejsem přesvědčen, že jakékoliv závěry jsou vždycky ty nejobjektivnější,“ řekl ministr. Zúčtování je podle Havlíčka třeba udělat, ale až za několik měsíců, až budou k dispozici přesná čísla.

Podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) by vyšetřovací komise nemusela za každou cenu hledat viníka současné situace. Mohla by ale předložit výsledky, ze kterých by se dalo pro další podobné situace poučit. Nynější pandemie nemusí být podle Kalouska poslední.

Vytvoření sněmovní vyšetřovací komise po odeznění druhé vlny by naopak uvítal ministr vnitra Hamáček. Řekl to v sobotu v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Podotkl, že premiér Andrej Babiš (ANO) do určité doby do rozhodování o ochranných opatřeních proti šíření koronaviru razantně vstupoval. Možnost vytvoření sněmovní komise podpořila i předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Vláda rovněž nechce podle ministra Havlíčka „pohřbít“ předvánoční trh. Prodejny by mohly fungovat v určitém režimu, začne se to řešit od poloviny listopadu.

Havlíček rovněž připustil, že přes podporu, kterou vláda vyčlenila pro obory zasažené koronavirovou krizí se dá očekávat, že některé firmy současný stav nezvládnou. Problémy může mít zejména cestovní ruch, jehož obnova bude velmi pozvolná. Míru zaměstnanosti ovšem drží průmysl, který dál funguje.

Co dál s nouzovým stavem

Tématem pro další dny bude také prodloužení nouzového stavu. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) čeká, že vláda Sněmovnu znovu požádá o prodloužení nouzového stavu. Je třeba přiznat, že může trvat až do Vánoc, řekl dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Epidemická situace bude vyžadovat i po 20. listopadu platnost restrikcí vyhlášených na základě nouzového stavu, mezi které patří například uzavření části obchodů nebo omezení provozu škol. Do tohoto termínu Sněmovna a vláda v pátek nouzový stav prodloužila.

Předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana toleruje menšinovou vládu ANO a ČSSD, sdělil, že nedokáže posoudit, zda bude nouzový stav nutný tak dlouho. „Neznám důvody, proč to ministr vnitra řekl. A nemáme ani v krizovém štábu svého zástupce, na rozdíl od jara,“ uvedl.

Podle Markéty Pekarové Adamové z Top 09 je podstatné, jak vláda nouzový stav využívá a zda má strategii postupu, aby Česko epidemii zvládlo a život se mohl vrátit k částečnému normálu. „Tuto strategii jsme po ní chtěli i při pátečním jednání o prodloužení nouzového stavu, ale vláda ji není ochotná představit, pokud na ní vůbec pracuje. Lidé potřebují vědět, s čím mají počítat, zejména kvůli jejich živobytí, jinak bude narůstat naštvání a frustrace,“ uvedla Pekarová Adamová.