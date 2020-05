Ochrana před výpovědí z nájmu bytu: Nad novým zákonem visí řada otazníků | E15.cz

Pronajímatelé nesmí vypovědět nájemci smlouvu na nájem bytu nebo domu, byla-li výpověď dána výlučně z důvodu nehrazení nájemného v tzv. rozhodné době. Ochranu zákon poskytuje těm nájemcům, kteří se dostali do prodlení v době od vyhlášení nouzového stavu do 31. července letošního roku, a to v důsledku opatření proti koronaviru.