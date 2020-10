COVID opatření v Česku | Jaká jsou aktuální vládní opatření? | E15.cz

Druhý nouzový stav vyhlášený 5. října 2020 nadále platí a od té doby vláda postupně zpřísňuje opatření v boji proti koronaviru. Poslední opatření vláda představila na tiskové konferenci 21. října, kdy vyhlásila tzv. lockdown. 26. října byl vyhlášen zákaz nočního vycházení. Většina opatření platí do konce nouzového stavu 3. listopadu. Premiér Babiš (ANO) uvedl, že o prodloužení nouzového stavu se bude ještě rozhodovat podle epidemiologické situace.

Přehled opatření:

Opatření platná od 28. října

– Do konce nouzového stavu platí zákaz nočního vycházení. Vláda rozhodla, že lidé musí zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59. Výjimky platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště.

– Vláda rovněž omezila venkovní trhy. Od 28. října se smí konat pouze farmářské trhy, kde se prodávají výlučně potraviny. Nadále zůstává povolený prodej z pojízdných prodejen. Zároveň se ale na trzích zakazuje konzumace, stánky by měly být minimálně dva metry od sebe a maximální počet osob by měl být 20 lidí na 400 metrů čtverečních. Vláda dále zakázala prodej v tržnicích, mobilních provozovnách a pochůzkový a podomní prodej.

– V neděli musí zůstat obchody zavřené. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží. Současně se omezení doby nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy připravovat a bude možné si je vyzvedávat.

– Od ponděli do soboty mohou mít obchody otevřeno od 05:00 do 20:00. Platí zde stejné výjimky jako v předchozím případě.

– Vláda znovu doporučuje, aby veřejné i soukromé společnosti přešly, pokud je to možné, na Home Office

Opatření platná od 22. října

– Omezení volného pohybu osob a kontaktu s jinými lidmi. Výjimku tvoří cesty do práce, na nákup potravin a dalšího důležitého spotřebního zboží, cesty k lékaři nebo za rodinou. Povolené jsou cesty do přírody, nebo pobyt na chatách a chalupách, ovšem nejvýše do počtu dvou lidí, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.

– Uzavření maloobchodů a zákaz prodeje služeb v provozovnách. Nákupní centra zůstávají otevřena. Mohou zde zůstat otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie nebo lékárny. Výjimku mají také prodejny pohonných hmot, zverimexy, optiky, trafiky, prádelny nebo čistírny. Ze služeb mohou zůstat otevřeny autoservisy, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodejny zahrádkářských potřeb, květinářství, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy výpočetní a telekomunikační techniky, prodejny spotřební elektroniky, zámečnictví, provozovny servisu výrobků pro domácnost, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství, provozovny sběru a výkupu surovin či kompostárny.

– Omezení kontaktu veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Na tiskové konferenci Prymula (za ANO) upřesnil, že by se neměly tvořit fronty a lidé by se měli objednávat předem. "Všude tam, kde je to možné nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office," uvedl ministr zdravotnictví.

– Vláda také vyzvala zaměstnavatele k podpoře práce z domova, omezení prací, které nejsou nezbytné, a omezení kontaktu se zákazníky.

Opatření platná od 19. října

– Do odvolání platí povinnost nosit roušky i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému (s výjimkou lidí z jedné domácnosti). Povinné jsou roušky i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti.

Opatření platná od 14. října

– omezení shromažďování osob na maximálně šest osob s výjimkou zaměstnání nebo rodiny. Nadále platí, že v obchodech a obchodních centrech se lidé mohou pohybovat nanejvýše ve dvou

– všechny školy kromě mateřských přecházejí na distanční výuku. Doposud platila distanční výuka pro vysoké školy a střední školy. Střídavá distanční výuka platila na druhém stupni základních škol. Praktická výuka, která dosud probíhala prezenčně, se tímto ruší. Výjimku ze zákazu fyzické přítomnosti na vysoké škole budou mít studenti účastnící se klinické a praktické výuky a praxe v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách.

– zcela uzavřené hospody, restaurace a bary. Restaurace mohou mít otevřena výdejní okénka mezi 6 a 20 hodinou. Výjimku mají provozovny, které neslouží pro veřejnost (kantýny, stravování v nemocnicích, vězeních) a hotelové restaurace (jen pro své hosty).

– platí zákaz konzumace alkoholu na veřejných místech.

– zakazuje se provoz kasin.

Opatření platná od 13. října

– platí povinnost nošení roušek na všech zastávkách hromadné dopravy

Opatření platná od 12. října

„Situace která nastala v těchto dnech, je natolik alarmující, že jsem byl nucen změnit strategii zavádění opatření,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Upozornil také na rychlé šíření COVID-19 a upozornil na možné zahlcení nemocnic.

Omezení volnočasových aktivit na čtrnáct dnů



Opatření budou pravděpodobně prodloužena do 3. listopadu.

– byly zrušeny veškeré kulturní akce

– jsou zavřena všechna vnitřní sportoviště i například zoologické zahrady

– zavřené jsou posilovny, koupaliště a další sportoviště tohoto typu (již od pátku 9. října)

– omezení provozu v obchodních centrech – foodcourty budou otevřeny, ale mohou tam zde sedět jen dvě osoby a nesmí být zapnutá veřejná Wi-Fi síť

– vstup do obchodů a do provozoven je omezen na skupiny maximálně po dvou osobách

Omezení otevírací doby úřadů

– úřady budou otevřené dva dny v týdnu a vždy pouze na pět hodin

Lidé nakažení koronavirem budou mít možnost izolovat se na deset dnů v zařízeních hotelového typu, aby se omezilo riziko rozšíření nákazy v rodině.

Svatby a pohřby

Svateb a pohřbů se od 19. října smělo účastnit nejvýše třicet lidí. Vláda rozhodnutí ale hned změnila a od 22. října se smí svateb a pohřbů účastnit pouze 10 osob.

Demonstrace a shromažďování se omezuje na sto účastníků, a to ve skupinách nejvýše po dvaceti účastnících a při zachování rozestupů a roušek.

Kde nosit roušku

Povinnost nosit roušky platí ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště nebo místo ubytování. Roušku je nutné nosit i ve všech vozech MHD, meziměstských autobusech, vlacích a ve vozech taxislužeb. Roušku musejí lidé nosit i na autobusových a vlakových zastávkách a na zastávkách MHD. Roušky je nutné nosit i venku mimo bydliště, pokud nelze zabránit kontaktu osob na krátkou vzdálenost.