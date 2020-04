Podporu COVID I získalo 25 gastronomických podniků. Restauratéři celkem dostali úvěry za 67 milionů | E15.cz

"Obor ubytování, stravování a pohostinství je čtvrtým nejvíce podporovaným sektorem. K 21. dubnu bylo z oboru podpořeno pětadvacet podnikatelských subjektů v objemu přes 67,2 milionů korun. Průměrná výše poskytnutého úvěru se pohybuje kolem 2,7 milionu korun," uvedla tisková mluvčí ČMZRB Marie Lafantová. Valná většina z více než tří tisícovek žadatelů, tak na garantovaný úvěr nedosáhla a uchazeči zároveň kritizují podmínky i termíny nastavených programů.

"Zhruba před měsícem, 20. března, jsme žádali o COVID I. Ten nám schválen nebyl. Když jsme žádost odeslali, bylo nám od ČMZRB obratem sděleno, že podávání žádostí bylo zastaveno již v osm hodin ráno," zhodnotil své zkušenosti Zdeněk Střížek, šéf burgrárny Bejzment na pražském Smíchově.

Obdobné zážitky má i Tereza Gondková. Vlasní a provozuje síť cukráren a výrobnu Ollies, která se profiluje zejména v Moravskoslezském kraji. „Žádali jsme jak o COVID I tak o COVID II. U COVID I jsme zatím neobdrželi žádné vyrozumění, i přesto, že výsledek jsme měli znát již minulé pondělí," vypočetla Gondková. Ta o COVIDU II stále jedná se svou bankou, ale neví zda na úvěr dosáhne.

U programu Antivir, který je rovněž připravený na pomoc podnikatelům zažádala hned po spuštění 6. dubna, peníze do Ollies ale zatím nedorazily. "I kdyby přišly, jedná se pouze o zlomek našich mezd ve výši zhruba dvaceti procent, nikoli osmdesáti, jak bylo avizováno, neboť program nelze uplatnit na lidi, kteří pracují a udržují tak provoz celé společnosti," uvedla Tereza Gondková.

Část z jejích pětaosmdesáti zaměstnanců se v současné době věnuje výdejním okénkům a rozvozům. Firma se ale přesto propadla na pětinu běžných tržeb. Lidé jsou sice v práci, ale nejsou využiti naplno. "Nemáme pro ně dostatek peněz, přesto někdo to zboží musí byť v omezeném rozsahu vyrobit, prodat a rozvést. Další pozice jako personální manažer či účetní a další musí fungovat naplno, abychom co nejlépe přizpůsobili omezený provoz podmínkám," dodala Gondková s tím, že na tyto zaměstnance také žádnou podporu nedostane. Vyřizování je podle ní pomalé, nejasné, nese s sebou obrovskou administrativní zátěž a zatím nevidí, že by doposud vynaložené úsilí za to stálo.

Ještě kritičtější v pohledu na současnou situaci je Jiří Vavřička majitel koktejlového baru Barborská v Kutné Hoře. Na vládu a její programy se podle jeho názoru zásadně nedá spolehnout. "Jedinou dosavadní a viditelnou pomocí, alespoň pro OSVČ, byla pětadvacítka. Žádost byla jednoduchá, o podporu bylo možné zažádat i bez asistence účetní a zkušených finančních poradců," řekl Vavřička.

Kolik ze žadatelů o nějaký z podpůrných programů nesplnilo striktně dané podmínky ČMZRB podle Lafantové zatím není vyhodnocené. "Z došlých 3200 žádostí v COVID I a 5 900 žádostí z COVID II se data zpracovávají. Nebyla pro nás totiž priorita tento údaj ihned zpracovávat," uzavřela Lafantová.