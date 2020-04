Ohrožené hudební festivaly: koronavirus je poslal do ztrát | E15.cz

Ministr kultury Lubomír Zaorálek chystá do konce týdne jednání s epidemiology a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ta by měla upřesnit, jaké kulturní akce a objekty a za jakých podmínek by se mohly kdy otevřít. Rozhodnout se má i o letní festivalové sezoně.

„Pro naše festivaly je nejzazším datem vládního rozhodnutí 15. květen. Pro některé jiné projekty, které se mají realizovat již v červnu, je i tento termín velmi pozdní,“ říká ředitel festivalu Hrady CZ Michal Šesták.

Spolu s kolegy z desítek dalších letních festivalů proto založil iniciativu Na rok zavřeno, která upozorňuje na zoufalou situaci, do níž se pořadatelé festivalů dostali.

Pro ilustraci, jedná se o události, které v letních měsích celkově navštíví 800 tisíc lidí. Rozpočty jednotlivých velkých akcí jako Colours of Ostrava, Metronome Prague, či Hrady CZ se pohybují ve vyšších desítkách milionů korun.

„Za nás se zatím jedná o vynaložené miliony korun a další miliony přibudou v následujících měsících, pokud budeme mít takzvaně Na rok zavřeno,“ uvedl Šesták.

„Náklady každým dnem, kdy neznáme finální rozhodnutí státu, narůstají. Nejedná se ale o žádný ušlý zisk, ale čistě o škody a ztráty,“ doplňuje Šesták s tím, že pořadatelé festivalů v žádném případě nechtějí, aby stát sanoval plánované výdělky akcí, které by se neuskutečnily.

Podle průzkumu, který vznikl mezi organizátory akcí podepsanými pod iniciativou Na rok zavřeno, zatím v souhrnu registrují zhruba 50 milionů korun zmařených výdajů. „Bez rozhodnutí státu jsme v dost bezvýchodné situaci,“ tvrdí Šesták.

Současná situace znepokojuje i pořadatele největšího letního vestivalu Colours of Ostrava. „Nemáme žádné oficiální informace. Do konce dubna, nejpozději počátku května je ale potřebujeme, abychom mohli o konání festivalu rozhodnout,“ uvedl Jiří Sedlák, mluvčí ostravských Colours. O přesunutí termínu v Ostravě neuvažují a soustředili by se na rok 2021.

Stejně jako v případě Hradů a Colours pokračují přípravy i na červnový královéhradecký festival Rock for People. Mluvčí festivalu Anna Mašatová uvedla, že pracují s několika variantami a jasno musí mít do konce dubna.

Kvůli koronaviru se již přesunul velký pražský festival Metronome. Nový termín je 17. až 19. září na pražském Výstavišti. Odklad na příští rok ohlásila slovenská Pohoda.

Pořadatelé Hradů CZ počítají se všemi alternativami, až po tu nejhorší. „Pokud by se festivaly neuskutečnily, tak budeme rok bez tržeb,“ dodává k hospodaření Šesták a přirovnává situaci festivalů k cestovním kancelářím.

„Jsme na tom úplně stejně. Z každé prodané vstupenky jsme odvedli DPH, zaplatili provize předprodejům, financovali reklamu, režii, nájmy, mzdy zaměstnanců, zálohy na služby a další,“ říká Šesták. „Pořadatelé nyní peníze na vracení vstupenek zkrátka nemají k dispozici. Čím bližší je termín akce, tím horší je cashflow organizátory,“ uzavřel manažer.