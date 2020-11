Doručovatele balíků čeká nejtěžší vánoční sezóna | E15.cz

„Bude strašně záležet na tom, jak budou lidé v logistické infrastruktuře zdraví, jestli nebudou muset nastupovat do nějaké karantény, jestli některá depa nebudou zavřena. Pokud by nám vypadla veliká část kurýrů, tak se můžeme potýkat s nedostatkem kapacity nejenom my, ale i další firmy,“ uvádí šéf přepravní společnosti DPD Miloš Malaník.

Řada přepravců se proto pouští do testování vlastních zaměstnanců na koronavir, aby co nejvíce omezili případné šíření nákazy. „Zaměstnancům nabízíme v případě jakýchkoliv pochybností možnost nechat se na naše náklady otestovat na COVID-19,“ popisuje Pavel Včela za GLS. Podobně postupuje vedle již zmíněné DPD například i logistický start up DoDo.

Nejslabším místem v celém řetězci od objednávky zákazníka na e-shopu po doručení jsou podle lidí z byznysu depa. „Když v největší sezoně vypadne jedno depo na jeden den, má velký problém to do Vánoc dohnat, tlačí to jakoukouli před sebou,“ popisuje na základě zkušeností z minulých let Malaník. DPD má nyní, po spolknutí společnosti Geis Parcel, na trhu třicet dep.

Přepravní firmy nicméně shodně navyšovaly už v průběhu roku počet nebo kapacitu svých dep, obdobné je to i s kurýry a auty, které koncem roku ale posilují vždy.

„Letos jsme posilovali kapacitu všech stávajících regionálních dep. Jen novostavba depa v Plzni umožnila navýšit jeho kapacitu na dvojnásobek. Rovněž jsme nově otevřeli nová regionální depa v Moravských Budějovicích a Kadani a navýšili tím jejich počet na 25,“ popisuje za GLS Pavel Včela, který očekává meziroční nárůst v objemu přepravených balíků až o sto procent.

Nové posily v přepravě

Obejít úzké hrdlo v podobě depa se daří na trhu menším a inovativním firmám, jako jsou DoDo či Liftago. Ty vyplňují mezery na trhu, a díky silné poptávce nebývale rostou.

„Máme obrovskou přepravní kapacitu ve dvanácti městech Česka a dokážeme zajistit velkou obslužnost pro expresní i hromadné doručování, i když budou depa klasických balíkových přepravců ucpaná,“ uvádí šéf Liftaga Ondřej Krátký. Počet cest s balíky už u nich podle Krátkého v některých dnech převyšuje cesty s lidmi, většinou je ale stav vyrovnaný.

„DoDo nevyužívá žádné mezisklady a zásilky dokáže doručit efektivně, ve stejný den,“ slibuje i šéf logistického start-upu Michal Menšík. Hlavním byznysem je sice pro ně rozvoj potravin a jídla, ale raketově rostou i objednávky od e-shopů.

Služby jako Dodo či Liftago jsou často jedinou možností pro obchody, kteří přechází na on-line teprve nyní na poslední chvíli. Velcí přepravci už totiž mají zpravidla všechny kapacity rozebrané, přednost mají stabilní a dlouholetí zákazníci.

„Nové klienty takto před Vánoci už nepřijímáme a dojednáváme start nové spolupráce až od ledna příštího roku,“ uvádí šéf GLS Pavel Včela.

Zájemců jsou přitom spousty. „Denně se na nás obrací několik obchodníků, často celé sítě obchodů. Nejde vždy o e-shopy, ale i o zavedené retailery, kteří až teď jdou online,“ potvrzuje Krátký.

Tisíce výdejen

Záchranou pro přetížené přepravce jsou i výdejní místa či automatizované výdejní boxy. Stovky až tisíce výdejních míst má každý z nich.

„Na konci roku bychom měli mít více již než 3 800 Zásilkoven, čímž budeme disponovat největší sítí v Česku,“ uvádí marketingový ředitel firmy Milan Šmíd. Očekává, že letošní vánoční obrat v e-commerce byl měl dosáhnout až dvě stě miliard korun s tím, že Zásilkovna z tohoto objemu převeze zboží ve výši přibližně padesáti miliard korun.

Silný růst poptávky po on-line nakupování potvrzují i e-shopy. „Momentálně rosteme oproti loňskému roku o více než padesát procent. V listopadu očekáváme další akceleraci růstu, a to díky významnému navýšení skladovací plochy a s tím i zásob,“ potvrzuje Petr Bena, místopředseda představenstva Alzy.

Jak Alza, tak další e-shopy i přepravci přitom shodně upozorňují na jednu věc. Více než jakýkoli jiný rok by si zákazníci kvůli možným komplikacím s doručením měli zboží objednat raději dříve než později.

„Nejlepší termín na objednání dárků online je právě teď, tedy čím dříve, tím lépe. Nicméně takový milník v objednávkách bude pondělí 14. prosince,“ uvádí Tomáš Braverman, šéf nákupního rádce Heureka.cz. Neznamená to, že po tomto datu objednat nepůjde, ale riziko možného nedoručení bude větší. A jistější bude nechat si balíček poslat právě na výdejnu nebo do boxu.