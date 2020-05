Do kanceláří se chce vrátit polovina lidí, ukázal průzkum | E15.cz

Polovině zaměstnanců, kteří z důvodu pandemie pracují z domova, se již chce vrátit zpět do kanceláří. Jedním z důvodů jsou i chybějící sociální vazby s kolegy či zákazníky. Vyplývá to z aktuálního globálního průzkumu personalistické společnosti Hays.

Osmačtyřicet procent z oslovených respondentů se těší na návrat do práce. Čtvrtina dotázaných o návrat do kanceláře nemá zájem, zbylých 27 procent respondentů bylo bez preference.

Na dotaz, jestli se něčeho ve spojení s návratem na pracoviště lidé obávají, 30 procent uvedlo vyšší riziko infekce na pracovišti. 17 procent respondentů vnímá jako rizikovou cestu do zaměstnání hromadnou dopravou, 18 procent dotázaných žádné takové obavy nepociťuje. 16 procent lidí tvrdí, že jsou doma produktivnější, 13 procent se nechce vzdát nově nalezené rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a pět procent poukázalo na nepracovní závazky, které je v současnosti nutí zůstat doma.

„Vzhledem k tomu, že téměř polovina dotázaných uvedla, že se těší na návrat do kanceláře, společnosti musí zabezpečit maximální přípravu pracovišť. Je důležité si uvědomit, že pokud se někdo těší na návrat do kanceláře, nutně to neznamená, že je ochoten čelit jakýmkoli rizikům,“ uvedl šéf Hays prostřední Evropu Sándor Bodnár.

Lidé se těší na návrat do kanceláří z různých důvodů. Zkušenost s dlouhodobou prací z domova či kompletní odstřižení od práce je pro každého v dané situaci unikátní. Někteří lidé přešli na režim práce z domova snadno, jiní se potýkali s dalšími povinnostmi či absencí sociálních vazeb, uvádí Hays

Po návratu do práce ale zaměstnanci počítají se změnami. Třetina uedla, že počítá s větší flexibilitou práce na dálku. Devatenáct procent respondentů předpokládá úbytek osobních setkání a schůzek, 17 procent počítá s úspornými opatřeními a snížením rozpočtů a 11 procent se domnívá, že dojde k úbytku pracovních míst. Jen pět procent respondentů žádné změny neočekává a tři procenta lidí se domnívají, že se jejich pracovní vytížení sníží.

„Je jasné, že nová éra pracovního světa bude jiná než trh, ve kterém jsme se pohybovali ještě před několika měsíci. Některé změny ještě nejsou zřejmé. Je to opět na vedení firem, aby se svými zaměstnanci jasně komunikovalo o změnách, například o možnostech sdílení pracovních míst či mix práce z kanceláře a z domova,“ doplnil Bodnár.