Šéf Mattoni Pasquale: Unie promeškala historickou šanci, když nechala země v krizi svému osudu | E15.cz

Zřejmě bez větších problémů vyjde z krize kvůli pandemii koronaviru výrobce nealko nápojů včetně minerálek Mattoni či Magnesia a distributor limonády Pepsi. A to přesto že restaurace zůstaly dlouho zavřené a lidé chodili i méně do obchodů. „Teď ale zatím nedokážu zhodnotit, jestli se naše odvětví nějak změní z dlouhodobého pohledu. Věřím, že situace nebude příliš dramatická,“ říká šéf společnosti Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.

Jak zásadní komplikace znamená pro skupinu Mattoni 1873 současná koronavirová krize? Museli jste omezit, upravit výrobu, provoz?

Požádali jsme všechny, kdo mohou, aby pracovali z domova. Zajistili jsme pro všechny dostatek ochranných pomůcek a dezinfekce. Ve výrobě jsme ještě zvýšili i tak striktní hygienická opatření a přeorganizovali směny, aby se potkávalo co nejméně lidí. Také jsme se soustředili na to, abychom měli dostatek surovin tak, abychom zvládli vyrábět a dodávat po celou dobu krize i v případě výpadku některého z dodavatelů.

Pociťujete dopady do byznysu?

V obrovských nesnázích se ocitly restaurace. Pokoušíme se jim nyní pomoci znovu nastartovat podnikání. Nabízíme jim individuální plány a úpravy obchodních podmínek, restartovací balíčky a potřebné zařízení. Jsme také součástí řady projektů na podporu gastra, jako je třeba projekt Zachraň hospodu. Sledovat musíme i situaci v maloobchodě. Lidé chodí do obchodů méně často, zato pořizují větší nákupy. To vše evidentně ve snaze omezit kontakt s ostatními. Pro nás to také znamená, že chceme urychlit vznik e-shopu.

Budete nějakým způsobem využívat opatření vlády na ulehčení podnikům v krizi jako například kurzarbeit, odklad splátek či jiné?

Ano. Vzhledem k dramatickému snížení poptávky v segmentu stravovacích služeb jsme využili vládních opatření pro část našich obchodních zástupců a také pro některé zaměstnance pracující na výrobních linkách na výrobky ve skle.

Už máte odhady, jak v globálu celá krize dopadne na společnost? Museli jste odložit či přehodnotit plány a investice?

Přehodnotili jsme naše plány a odsunuli výdaje, kde to bylo možné. Nedokážeme v tuto chvíli zhodnotit, jestli se naše odvětví z dlouhodobého pohledu změní, nebo ne. Věříme ale, že situace nebude příliš dramatická.

Bude to znamenat zdražování?

Nárůsty cen neplánujeme. Dokonce jsme některá plánované zdražování odsunuli. Myslíme si, že by nebylo morální přispívat ke zvyšujícím se nákladům, které teď musejí domácnosti nést.

Nedávno jste velmi lobbovali za zálohování PET lahví. Toto téma asi nyní není aktuální, řeší se jiné věci, ne?

Zálohový systém je pro nás pořád velké téma a příspěvek k řešení potřeby nižší ekologické stopy. Rozběhli jsme s partnerem, e-shopem Košík.cz, pilotní program takového systému a s výsledky jsme spokojeni. Lidé si často kupují zálohovanou mattonku, i když by nemuseli.

Zvládá současnou krizi vláda? Dostáváte správná vodítka pro vaše další byznysové kroky?

Myslím, že Česko zvládá tuto krizi dobře.

Jste původem Ital, zvládla Itálie, potažmo Evropa celou složitou situaci kolem pandemie?

Co mohu říci? I když jsem byl velice přesvědčený podporovatel Evropské unie, obávám se, že nyní promeškala snad největší příležitost ve své historii. Místo aby stála v čele a koordinovala pomoc mezi zeměmi, unie se jednoduše stáhla a ponechala země jejich osudu. Ty se pak – pochopitelně – řídily vlastními zájmy.

Dokážete porovnat, jak si stojí ve srovnání Česko třeba právě s Itálií?

Itálie, jako obvykle, neměla štěstí. Krize ji postihla jako první. Posloužila tak jako ponaučení pro ostatní země a zaplatila za to vysokou cenu, ať se to týká lidských životů či ekonomiky. Česká republika reagovala jako obvykle. Rychle a chytře a vyhnula se nejhorším scénářům.

A liší se přístup běžných lidí z hlediska respektování opatření, jakési řekněme poslušnosit a spořádanosti při řešení krize?

Češi berou celou situaci pragmaticky. Také si ale myslím, že zavedená opatření nemohou moc dlouho pokračovat. Vybírají si příliš vysoké psychologické a ekonomické náklady. Pokud bychom se měli podívat na světlejší stránku posledních událostí, můžeme říci, že lidé znovu objevili důležitost některých základních hodnot, jako je svoboda, solidarita a dobré mezilidské vztahy. Doufám, že toto ponaučení si budeme dlouho pamatovat.

Musel jste vy sám kvůli pandemii změnit své pracovní tempo, režim, fungování směrem k firmě?

Osobně jsem měl situaci poněkud ztíženou tím, že moje děti žijí ve Švýcarsku. Za normální situace za nimi každý týden jezdím a najednou to nebylo možné. Čas se natáhl a z víkendu s dětmi a týdnu v kanceláři se stal měsíc. Jinak jsem ale zjistil nebo měl a mám pocit, že práce z domova je efektivní, takže v tomto směru vše v pořádku. A taky jsem si vylepšil své kuchařské schopnosti. Našel jsem si některé nové koníčky. Už se ale moc těším, až si budu moci znovu užívat setkání majitelů veteránů, protože stará auta jsou mojí největší vášní.