Slovensko ekonomika se letos propadne o více než sedm procent | E15.cz

Slovenská ekonomika letos podle odhadu ministerstva financí klesne kvůli dopadům koronaviru o 7,2 procenta. To je více než za globální finanční krize v roce 2009. Příští rok by se exportně orientované slovenské hospodářství už ale mělo vrátit k silnému růstu, který by mohl dosáhnout 6,8 procenta. Slovenské ministerstvo financí to uvedlo ve své aktualizované ekonomické prognóze.