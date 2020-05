Týdny, které změnily český maloobchod. Akční slevy netáhly tolik jako dřív | E15.cz

Řada evropských států včetně Česka se nyní pokouší o postupný návrat „do normálu“. Chování spotřebitelů se mezitím během pandemie koronaviru výrazným způsobem změnilo. Boom zaznamenaly internetové obchody. Do supermarketů se lidé vydávali méně často, zato pro objemnější nákupy. Přestali tolik slyšet na slevy. Otázkou zůstává, zda se do stavu před vyhlášením stavu nouze vrátí mentalita tuzemských konzumentů. Jak nakupovali v době koronavirové? Prohlédněte si fotogalerii s pěticí grafů, které to ilustrují.