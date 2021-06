Vakcína bez registrace. Od poloviny července bude možné jít rovnou do očkovacího centra | E15.cz

Umožnit očkování lidem, kteří přijdou rovnou do očkovacího centra, je podle Vojtěcha jednou z cest, jak oslovit nové zájemce o vakcinaci potom, co bude alespoň jednou dávkou ošetřena polovina populace. Dosáhnout sedmdesáti procent, kdy by měla začít fungovat kolektivní imunita, bude podle něj složitější. Chce také, aby od září mohli dostávat lékaři do ordinací nejpoužívanější vakcínu - Pfizer/BioNTech, kterou dosud očkují pouze očkovací centra kvůli složitému systému distribuce.

Ukončené očkování proti covidu-19 má v Česku víc než 2,5 milionu lidí. Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo za téměř půl roku od začátku vakcinace zhruba 4,7 milionu obyvatel, to je asi 44 procent populace.

Právě proočkovanost je podle odborníků hlavním důvodem, proč epidemie v posledních týdnech ustupuje. V sobotu přibylo v Česku 63 případů koronaviru, nejméně za první víkendový den od loňského 11. července. Před týdnem testy odhalily o deset nakažených více, současně se ale víc testovalo.

Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie mírně stouplo z 0,66 na téměř 0,72. Čím je nižší, tím méně se nákaza ve společnosti šíří. Díky situaci je podle Vojtěcha možné uvažovat o nahrazení respirátorů, které je nyní povinné nosit například v hromadné dopravě, za chirurgické roušky od 1. července.

Stav pandemické pohotovosti, který umožňuje státu regulaci některých odvětví, by podle něj měl trvat do září.

I v červenci by podle Vojtěcha měl platit současný mechanismus proplácení testů zdravotními pojišťovnami, lidé by měli mít nárok na čtyři antigenní testy a dva přesnější PCR testy za měsíc.

Do konce školního roku plánuje Vojtěch oznámit pravidla, za nichž se v září vrátí děti do škol. Chce provést tři vlny testování v několika prvních dnech školní docházky. Jen za použití metody PCR je podle něj možné zvládnout pouze tři kraje, chce proto tyto testy kombinovat s antigenními, které prošly v Německu zkouškami kvality.