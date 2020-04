Vláda se chystá stavební firmy podpořit paušálními příspěvky | E15.cz

Stavební firmy by se brzy mohly dočkat další finanční vzpruhy. Vláda jim chce pomoci paušálními platbami ve výši nižších stovek milionů korun, vyplývá z usnesení kabinetu, které má deník E15 k dispozici. Byla by to další pomoc poté, co v pondělí vláda přislíbila zvýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o 6,5 miliardy na 113 miliard korun.