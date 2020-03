Stížnosti kvůli dostavbě Pražského okruhu zavalily magistrát | E15.cz

Proti dostavbě okruhu mezi Suchdolem a Satalicemi se bouří především obyvatelé městských částí podél plánované trasy. Ti jsou také podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana nejčastěji autory námitek, které na úřad dorazily.

„Dalším typem jsou připomínky investorů, kteří požadují vyjmutí svých staveb ze zákazu stavební činnosti,“ upřesnil mluvčí s tím, že jde o předběžné informace. Vyhodnocení námitek může trvat úřadu až měsíc, tři měsíce může zabrat jejich vypořádání.

Cílem magistrátu je zajistit nezastavitelnost pozemků v plánované trase okruhu až do jeho realizace. Podle úředníků na to nestačí platný územní plán, protože je třeba počítat s přeložkami sítí či prostorem pro staveniště.

Investor, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), se zatím snaží získat potřebná povolení. Pro trasu ze Suchdola do Satalic by ŘSD chtěl mít příslušná razítka v roce 2025. Termíny se však v případě okruhu již několikrát posouvaly.

Podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého aktuálně organizace prověřuje připomínky k posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

„Připomínky ke stavební uzávěře nijak neovlivňují proces přípravy, historicky byla stavební uzávěra v dané oblasti před lety zrušena a nyní na popud Prahy znovu obnovena,“ připomněl fakt, že dříve vyhlášenou stavební uzávěru u Suchdola zrušil soud.

Stěžovatele zastupuje mimo jiné Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu. Ta tvrdí, že stavební uzávěra omezí práva vlastníků na nepřiměřeně rozsáhlém území. Blízkost okruhu bytové zástavbě a narušení několika přírodních památek kritizují také občanská sdružení.

Odpůrci chtějí docílit změny trasy tak, aby vedla severněji přes Středočeský kraj. Prověřováním takzvané regionální varianty se zabýval před více než rokem i Institut plánování a rozvoje pražského magistrátu (IPR). Dospěl ale k tomu, že alternativní trasa by zabrala více kvalitní zemědělské půdy a dotkla by se více obytných ploch než varianta na území Prahy. IPR zároveň upozornil, že by byla složitější i z úředního hlediska, protože by se musely změnit územní plány 41 menších obcí.