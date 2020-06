KoroNERV-20 navrhuje, aby MŠMT mělo plán pro druhou vlnu epidemie | E15.cz

Občanská iniciativa KoroNERV-20 navrhuje, aby ministerstvo školství vytvořilo plán určující, za jakých podmínek by se měly v případě další epidemie zavírat školy. Resort by také měl veřejnost na základě relevantních dat průběžně informovat o současném vývoji nákazy COVID-19. Školy ani rodiče nyní podle iniciativy nemají správná data, a proto například někteří odkládají nástup dětí do tříd kvůli obavám z nemoci.

"Informace by měly být rozděleny podle jednotlivých okresů, věkových skupin žáků a profesí zastoupených ve školách. Byť regionálně se situace diametrálně lišila a stále liší, lidé situaci vnímali podle celostátních průměrů," uvedl člen KoroNERV-20 Daniel Münich. Ve většině škol je podle něj už strach zbytečný.

Iniciativa míní, že vláda by měla představit scénáře chytré karantény, které budou použity při případné druhé vlně epidemie koronaviru. Zachován by měl být v plném rozsahu přístup ke vzdělávání. V opačném případě by mohl hrozit nárůst nerovnosti, která by postihla hlavně děti a mladé lidi ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.

"Stát a zřizovatelé škol by měli rodiče a učitele uklidnit, že při respektování základních bezpečnostních a hygienických pravidel nemusí mít obavy poslat děti do školy, a v případě učitelů, být s žáky v rámci výuky ve škole v kontaktu," uvedla členka KoroNERV-20 Mariana Čapková. Do budoucna se obává o samotný princip školní docházky, dodala.

Plán, který by mělo ministerstvo připravit, by měl podle iniciativy například objasnit, jak budou školy reagovat, pokud v nich někdo bude pozitivně testován na COVID-19.

Chce také vědět, jak bude vyučování vypadat, budou-li někteří žáci či učitelé kvůli nákaze doma a kdo bude zodpovědný za vzdělání dětí, které rodiče do školy nepošlou. MPSV by pak mělo vysvětlit, zda nebudou na trhu práce znevýhodněni rodiče, kteří budou děti doma hlídat.

Hlavní epidemiolog IKEM a člen KoroNERV-20 Petr Smejkal míní, že z epidemiologického hlediska nejsou důkazy, že má uzavírání škol významný vliv na šíření epidemie COVID-19. " V této situaci nevidím důvod, proč všechny školy co nejrychleji nevrátit do plného provozu. Přimlouvám se jen obecně za větší pravomoc učitelů poslat dítě ze školy domů, pokud jeví příznaky respirační nákazy," dodal.

KoroNERV-20 vznikl jako neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března. Primárním cílem skupiny je zmenšit dopady pandemie na českou ekonomiku.

Mezi členy patří mimo jiné bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, ekonom a ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček, ekonom Michal Mejstřík nebo šéf státní státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka.

Poznámka redakce: Členkou iniciativy KoroNERV-20 je i šéfredaktorka deníku E15 Tereza Zavadilová.