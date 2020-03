Bitcoin – těžba kryptoměny se brzy nemusí vyplatit | E15.cz

Hranice ziskovosti bitcoinu dnes podle odhadů newyorské analytické společnosti Tradeblock leží u kurzu kolem 6800 dolarů. Už za dva a půl měsíce ale údajně vyšplhá na 12,5 tisíce amerických dolarů.

Příčinou očekávaného zvýšení náročnosti těžby je takzvané půlení čili halving, které po zhruba čtyřech letech snižuje odměnu těžařům. Momentálně si mezi sebou rozdělují 1800 bitcoinů za den, ale 12. května toto číslo klesne na polovinu. Je to mechanismus, kterým tvůrce bitcoinu předem napevno určil míru inflace digitálních mincí.

Část těžařů ale vnímá situaci méně dramaticky než analytici v Tradeblock. „Modernější zařízení zůstanou výdělečná, i pokud cena bitcoinu po půlení zůstane kolem devíti tisíc dolarů. Profit sice nebude velký a provozovatelé budou jen pár procent v plusu, ale takové je vždy riziko,“ upřesňuje Jiří März, který dodává a spravuje těžební zařízení na klíč.

„Těžaři by ale touto událostí neměli být zaskočeni, jelikož o ní dávno vědí. Oproti předešlým halvingům v letech 2012 a 2016 mají navíc k dispozici mnohem více finančních nástrojů, jak se proti náhlému propadu odměny zajistit. Jsou to zejména kontrakty na budoucí cenu kryptoměny. Ty jsou nejlikvidnějším instrumentem v prostředí obchodu s bitcoiny,“ doplňuje analytik společnosti TopMonks Josef Tětek.

Těžaři přesto doufají, že nižší nabídka bitcoinů v oběhu povede k růstu hodnoty, což jim i do budoucna zajistí ziskovost.

„V minulosti se to kolem půlení odměn v obou případech stalo. To však neznamená, že se to musí stát i nyní,“ upozorňuje šéf společnosti SatoshiLabs Marek Palatinus, průkopník kolektivní těžby virtuálních mincí.

Palatinus připomíná, že těžaři jsou ke své činnosti finančně motivováni i transakčními poplatky. U každé bitcoinové platby je třeba stanovit poplatek – byť jen v řádu desetihaléřů.

Je to další odměna těžařům za to, že svými stroji poskytují potřebný výpočetní výkon pro hladký a bezpečný chod bitcoinové sítě.

„Na poplatky v posledních měsících připadá obvykle jedno až dvě procenta celkové odměny. Po půlení odměny tak získají opět o trochu více na důležitosti a budou tvořit dvě až čtyři procenta celé motivace,“ míní Palatinus.

Odhady budoucí výnosnosti těžby ale počítají s tím, že se zájem těžařů v zásadě nezmění. Pokud by však v hojném počtu vypínali svá zařízení, algoritmus bitcoinové sítě se tomu přizpůsobí. Klesly by požadavky na výkon těžebních strojů, což by provozovatele mělo nalákat zpět.

