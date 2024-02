Bitcoin má letos našlápnuto a v očích spekulantů se rostoucí kryptoměna mění v obdobu výhry ve sportce. Bitcoin zkrátka v období růstu snadno podněcuje fantazírovaní o rychlém výdělku. Třeba takovém, který umožní si v Praze koupit byt bez hypotéky, což v českém kontextu posedlosti vlastním bydlením představuje synonymum finančního blaha. Investiční kalkulačka e15 ale zasazuje podobné fantazie do reality. Vydělat si na byt či cokoliv dalšího v milionové hodnotě sice přes bitcoin šlo, ale vyžadovalo to přece jen víc důvtipu než loterijní sázení.

Zoufalá bytová situace vyžaduje leckdy zoufalé finanční řešení. Neznamená to, že by se na bitcoinu nedala postavit bytelná investiční strategie, místy by ale mohla zavánět gamblerstvím. Hlavně v očích těch, kdo nejrozšířenější kryptoměnu zodpovědně pojímají hlavně jako nástroj dlouhodobého spoření.

Jenže prospořit se přes bitcoin k aspoň pětimilionovému bytu má nemálo úskalí. Podobně jako nápad se k vytouženému bydlení kryptoměnově proinvestovat. Kalkulačka datového týmu e15, která je k dispozici za registraci zdarma, těmto snahám celkem nasazuje zrcadlo. Místy neúprosné, místy nadějné. Víc už řeknou čísla místo slov.

Kdo si dokázal naspořit aspoň půl milionu korun a drží se ho sen o vlastnickém bydlení, má před sebou několik možností. Tou první je vzít si hypotéku s osmdesátiprocentním nebo devadesátiprocentním poměrem úvěru k hodnotě nemovitosti a začít splácet. Scénář, který zdaleka není reálný pro všechny zájemce o bydlení ve vlastním, ale přece jen nepředstavuje hlavní námět článku.

Alternativou je investovat část z půlmilionových hypotetických úspor – třeba 200 tisíc korun – do bitcoinu. I když u nejstarší kryptoměny také vlivem nedávného schválení nového typu ETF kleslo riziko jejího cenového krachu, pořád obecně patří virtuální měny hlavně kvůli velkým výkyvům své hodnoty mezi rizikové investice. Vkládat do nich všechny volné úspory už vůbec není dobrý nápad pro někoho, kdo s podobnými investicemi teprve začíná.

Bitcoin, tři příklady a jedna trefa

I při relativně konzervativním přístupu k bitcoinové investici se ale daly i v posledních letech vydělat násobky. A to i přesto že s tím, jak je bitcoin stále rozšířenější nejen v investičním světě, výkyvy jeho kurzu směrem dolů i nahoru postupně klesají.

Optimističtí fanoušci bitcoinu dnes spekulují, že by cena kryptoměny mohla jít v příštích letech nad 100 tisíc dolarů, tedy na více než dvojnásobek současného kurzu. Oproti roku 2017, během kterého cena bitcoinu poskočila na dvacetinásobek, by to byl dost uměřený nárůst.

Kdo se ale nezalekl například covidového masakru na trzích v polovině března 2020, ten si mohl koupit jeden bitcoin za cenovku kolem pěti tisíc dolarů a také se dočkat zhodnocení o jeden řád. Tehdy finanční trhy v reakci na šíření koronaviru do USA prudce padaly, největší kryptoměna ztratila během dvou dnů zhruba polovinu hodnoty. Zpětně viděno to ale bylo ideální nákupní okno. Z 200 tisíc korun by dnešní optikou byly skoro dva miliony. Což je však částka, za kterou lze v Praze sotva pořídit do osobního vlastnictví garsonku.

Jak vypadají některé z nejdražších domů poslední doby v Česku? Podívejte se na video:

Nejdražší domy České republiky - video z roku 2021 • Videohub

Vydělat – spíše tedy na auto než na byt – se dalo i na předvídatelnějších událostech. Například při nákupu v den posledního půlení (halving) bitcoinu v květnu 2020. Tehdy se kryptoměna už zotavila po prvotním covidovém šoku, přesto se dala koupit ještě za necelých deset tisíc dolarů. Tedy pětkrát levněji než dnes.

Nynější růst ceny bitcoinu ale nakonec nechal vydělat i těm, kteří do kryptoměnového vlaku naskočili ještě později a nechali se při tom ovlivnit Elonem Muskem. Svérázný miliardář oznámil začátkem února 2021, že jeho Tesla drží ve své účetní rozvaze bitcoiny. To přilákalo ke kryptoměnám i část lidí, kteří byli vůči digitálním mincím do té doby skeptičtí. Dnes by byli v pětadvacetiprocentním plusu.

V investiční kalkulačce dostupné registrovaným čtenářům níže si ale každý může najít to svoje. Kolik by vynesl bitcoin na podzim 2022, kdy se v jeho zatracování po kolapsu kryptoburzy FTX předháněli i někteří čeští miliardáři? Vydělala kryptoměna něco tomu, kdo nakupoval na začátku války na Ukrajině v domnění, že jde o digitální obdobu zlata? A co třeba investice do bitcoinu 10. ledna, tedy v den schválení burzovně obchodovaných fondů (ETF) nakupujících kryptoměnu?

Ty nejveselejší pohádky o zázračném bitcoinovém zbohatnutí je ale nutné časově zařadit do roku 2017 a let dřívějších. Naposledy šlo jednu virtuální minci koupit za méně než tisíc dolarů koncem ledna 2017. Tedy ještě předtím než kryptoměny vstoupily do povědomí širší veřejnosti. Pokud tehdy někdo jednorázově pořídil bitcoin za 200 tisíc korun, dnes by měla nakoupená kryptoměna cenu skoro deseti milionů.

Mnoho známých fanoušků bitcoinu, například youtuber Kicom, ale v praxi volí spíše pravidelné nakupování bitcoinu po kouskách než obří jednorázové nákupy. Metoda postupných dokupů, která se jmenuje DCA (Dollar-Cost-Averaging) má výhodu v tom, že nenutí lámat si hlavu nad výhodností aktuálního kurzu. Kdo nakupuje kousky bitcoinu například jednou měsíčně za fixní korunovou částku, tomu se postupem let nákupní cena zprůměruje. A třeba by ještě zbylo i na garsonku aspoň v okresním městě.

Kdo by se začal metodou DCA řídit v lednu 2017 a plánoval tímto způsobem postupně směnit 200 tisíc korun, tedy každý měsíc zhruba 2300, byl by ve více než milionovém plusu. O relativní výhodnosti metody DCA svědčí například také skutečnost, že nedávno poslala do plusu i lidi, kteří nakupovali bitcoin na jeho posledním cenovém vrcholu v listopadu 2021 za skoro 70 tisíc dolarů.

Při vytrvalém „spoření“ do bitcoinu by se jim ale vložené peníze zhodnotily o zhruba 60 procent. Kalkulačky výhodnosti modelu DCA existují například v češtině zde nebo v angličtině tady. Ještě před otevřením jakékoliv kalkulačky by si ale měli zájemci o bitcoin zodpovědět otázku, jak moc chtějí věřit pohádkám o rychlém zbohatnutí. Pokud bitcoin nějakou vlastnost svých držitelů opravdu oceňuje, tak je to hlavně trpělivost. Zároveň jim dává naději, že může dávat smysl skutečně dlouhodobě „spořit“ přes bitcoin. I když z toho nakonec nebude byt.