Druhá největší španělská banka BBVA má v nadcházejících týdnech zprostředkovávat přes svou mobilní aplikaci směnu bitcoinu a etheru. Zákazníci banky by je mohli uchovávat ve speciální digitální peněžence, která by byla v e-bankovnictví viditelná hned vedle ostatních druhů investic.

V březnu oznámila, že pro svůj záměr už získala potřebné razítko evropských úřadů. Už dříve se stejným směrem vydala díky spolupráci s kryptoburzou Bitpanda i regionální banka Raiffeisen.

VIDEO: Česká národní banka by měla koupit bitcoiny do rezerv, řekl oceněný ekonom Krištoufek v pořadu FLOW.

FLOW: S cihlou zlata se vyfotíte líp, než s bitcoinem. ČNB to dělá pro PR, ze stejného důvodu by měla nakoupit krypto, říká oceněný ekonom Krištoufek • e15

Trend je částečně patrný i u českých bank, které dosud zastávaly vůči kryptu značně konzervativní přístup. Projevoval se například tím, že banky plošně vypovídaly účty firmám z oblasti kryptoměn nebo blokovaly převody na velké zahraniční kryptoburzy. Nyní ale už některé z nich zprostředkovávají investice do kryptoměnových cenných papírů.

„Od podzimu umožňujeme přímo v mobilním bankovnictví George investice do ETF navázaných na bitcoin. Zároveň umožňujeme investování do ETF na kryptoměny ether a solana,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý s tím, že zprostředkovaný nákup kryptoměn přes ETF považuje pro mnoho klientů za výrazně lehčí způsob investice do bitcoinu a spol. než pořizování si virtuálních mincí do vlastní digitální peněženky.

„Klientům nákup kryptoměn proaktivně nedoporučujeme, protože se domníváme, že pro posílení finančního zdraví klientů a tvorbu dlouhodobé rezervy je tím nejvhodnějším nástrojem kombinace spoření a investic do podílových fondů. Kryptoměny ale nemůžeme a nechceme ignorovat,“ dodává Hrubý.

Naopak domácí bankovní dvojka ČSOB prostřednictvím své mluvčí Moniky Hořínkové dává najevo, že oblast obchodování s kryptoaktivy pouze sleduje. Kromě „Spořky“ nabízí kryptoměnová ETF například také Fio banka, a to už od jejich loňského spuštění.

Úplně jiná situace ale panuje z pohledu těch firem, které chtějí namísto kryptoměnových cenných papírů nabízet svým klientům bitcoin a spol. v jejich originální podobě. Tedy ve formě digitální mince, kterou si investor přepošle do vlastní digitální peněženky, s jejíž pomocí může virtuální mince používat k placení a dlouhodobému držení bez nutnosti spoléhat se na spolehlivost bank nebo správce fondů.

Kryptobyznys odstřihnut

České kryptosměnárny a burzy, které prodávají virtuální měny za koruny, musely opakovaně řešit problém s tím, že jim banka vypověděla účet. Podle podnikatelů s virtuálními měnami nešlo o jednotlivé případy s konkrétním závažným proviněním, nýbrž o plošnou ostražitost bank vůči kryptosektoru jako takovému, jehož podezírají ze zvýšeného rizika praní peněz. A to i přesto, že domácí zavedení obchodníci s bitcoinem a spol. vyžadují po svých klientech ověření totožnosti.

V Česku ale už více než měsíc platí zákon, který má opakování situací se zavíráním účtů zabránit. Zajišťuje některým poskytovatelům služeb s kryptoaktivy obdobu práva na bankovní účet. Přesněji řečeno bankám umožňuje rušit těmto podnikatelům konta jen z důvodů, jež jsou objektivní, nediskriminační a přiměřené.

Novinka těsně souvisí se souběžným převzetím evropské regulace MiCA (Markets in Crypto Assets) do českého právního řádu. Obdoba práva na účet se týká jen těch kryptofirem, které v souladu s MiCA žádají u regulátorů o licenci pro svůj byznys. Zároveň mají finanční domy možnost vymoci si podmínku, že oprávněným kryptopodnikatelům tyto účty zřídí až v momentě, kdy projdou přísným licenčním řízením.

To mají české směnárny typu Simplecoin nebo Anycoin v plánu, byť se naučily v rámci možností fungovat v nejistých podmínkách přechodem na platební brány typu ThePay nebo GoPay. Tím chtěly minimalizovat dopad rušení účtů na svůj byznys a umožnily klientům převod českých korun na nákup virtuálních měn.

Nyní se směnárny a například také česká kryptoburza Coinmate nacházejí v meziobdobí, kdy pracují na získání licence MiCA a zároveň navazují s bankami jednání. Právě na příkladu těchto kryptofirem je situace kolem účtů nejviditelnější, protože všechny z nich se dočkaly jejich opakované výpovědi.

„V Coinmate vnímáme první náznaky změny – některé banky s námi začínají otevřeněji jednat,“ všímá si šéf Coinmate Roman Valihrach. „Jsme přesvědčeni, že získání licence bude pro banky silným signálem, že spolupráce s námi je bezpečná a perspektivní.“

Stejné zkušenosti má zatím i jednatel Anycoinu Marek Kyrsch. „Vidíme otevřenější přístup bank, hodně s nimi i v souvislosti s licenčním řízením komunikujeme,“ říká Kyrsch. „Baví se s námi, ale přesto bych situaci kolem bankovních účtů teď hodnotil jako nejhorší za poslední roky. O licenci MiCA nakonec také budeme žádat, i když to přináší nutnost zpracovat stovky stran dokumentů a vynaložit milionové náklady. Nic jiného nám ani nezbývá,“ stěžuje si zakladatel Simplecoinu Pavel Niedoba.

„Určitě nelze tvrdit, že by členové České kryptoměnové asociace už neměly potíže s otevíráním bankovních účtů. Ty problémy přetrvávají, nicméně už to není absolutní a plošné. Situace se zlepšuje,“ dodává František Vinopal, předseda České kryptoměnové asociace.

Intenzivnější komunikaci mezi finančními domy a kryptobyznysem potvrzují i samotné banky. „Jednáme se zástupci kryptoměnových burz o tom, zda a za jakých podmínek jsou schopni zajistit, aby jejich platformy nebyly zneužívány k transakcím sloužícím k praní špinavých peněz. Současně platí, že jednání o přístupu ke kryptoměnovým burzám probíhají také na úrovni našeho akcionáře, rakouské skupiny Erste,“ upřesňuje Hrubý z České spořitelny. Na změnu legislativy ale reagují i další banky na českém trhu.

„V Komerční bance mimo jiné připravujeme přehledné webové stránky pro zájemce o tento typ produktů, které budou shrnovat požadavky a podmínky pro tyto subjekty obchodující s kryptoměnami,“ uvádí mluvčí Šárka Nevoralová a dodává, že každého žadatele o produkty Komerční banky její zaměstnavatel posuzoval individuálně a bude tomu tak prý i nadále.

Strach z praní peněz a odříznutí od světa

„Na legislativu související s otevíráním účtů pro podnikatele v kryptooblasti jsme plně připraveni. Svým rozsahem jde o složitější typ produktu, ale nijak nevybočuje z obdobných procesů pro licencované subjekty. ČSOB je na podobné situace zvyklá a na samotný proces otevření a monitoringu účtu, včetně ověření všech požadavků zákona, jsme znalostně i kapacitně vybaveni,“ popisuje Monika Hořínková z tiskového oddělení ČSOB změny, které mimo jiné udělají z kryptoměn poměrně silně regulované odvětví.

Nový druh licencí má udělovat Finanční analytický úřad a Česká národní banka, která ještě před nabytím účinnosti nové kryptoregulace vyjádřila pochopení pro odmítavý přístup komerčních bank vůči firmám z oblasti virtuálních měn.

„Důvodem takového neuzavření smluvního vztahu přitom nemusí být jen obava z dodržování požadavků proti praní špinavých peněz, ale i jakýkoli jiný důvod. Včetně například toho, že v důsledku uzavření takové smlouvy mohou třeba jiné, zahraniční banky s takovou bankou vypovědět korespondenční vztahy, které jsou nezbytné pro přeshraniční platební styk a pro banky jsou zcela zásadní. Těmto obavám ČNB rozumí,“ reagoval již dříve pro e15 ředitel sekce regulace a mezinárodní spolupráce v centrální bance Vojtěch Belling.