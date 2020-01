Když mu bylo 12, nakoupil Bitcoin. Dnes je z Erika Finmana milionář | E15.cz

Je to příběh jako z pohádky. Když bylo Finmanovi pouhých 12 let, dostal od babičky 1 000 dolarů. Tehdy se s rodiči domluvil, že pokud z nich udělá milion dolarů, tak nebude muset na vysokou školu. A tak se Finman ještě jako dítě rozhodl investovat 1000 dolarů do Bitcoinu. V té době měla nejznámější, digitální měna hodnotu okolo 10 dolarů. Hlavním důvodem investice bylo mít více BTC než jeho bratr, který vlastnil pouze 40 bitcoinů.