Rok 2020 přinese investorům velké výzvy | E15.cz

Investoři by se měli připravit na složitější časy. Zatímco loni bylo větší umění peníze prodělat než zhodnotit, rok 2020 podle odhadů analytiků přinese větší výzvu. Jistotou ale je, že nechat své jmění ležet na bankovním účtu se nevyplatí ani letos.

Vyspělý svět snažící se vymanit z hrozby recese stále zkoušejí ekonomicky stimulovat centrální bankéři mimořádně nízkými úrokovými sazbami. To bude dále pomáhat nejen americkým akciím, které se nacházejí na historicky vůbec nejdelší růstové trajektorii.

Výnosy v řádu desítek procent se ale v případě širšího indexu S&P 500 smrsknou na jednociferné přírůstky, předpovídají podle CNBC stratégové z Wall Street. „Nic ale nenaznačuje, že by měl přijít dlouhodobý propad,“ dodal hlavní makléř J&T Banky Jan Pavlík.

Chod světového byznysu však stále ohrožuje geopolitika. Americko-čínská obchodní válka zdaleka není definitivně u konce, samostatné téma pak představuje nastavení vztahů mezi Evropskou unií a odcházející Velkou Británií nebo výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech.

Přetrvávající geopolitické hrozby a očekávané nižší akciové výnosy proto nutí k obměně strategie. Například globální investiční kolos BlackRock po dlouhých letech změnil strategii a začal skupovat podíly v telekomunikačních firmách z Číny, Singapuru a Indie.

Akciové trhy ale nejsou jediným místem, kam se může vyplatit investovat. Spekulanti očekávají, že o sobě dá ještě výrazně vědět nejvýnosnější investice desetiletí – bitcoin. Ten však stále představuje v mnoha ohledech avantgardu, která si u zkušených finančníků teprve dělá jméno.

Očekávání konce mimořádně vysokých akciových výnosů a pokračující nemovitostní drahoty může stočit pozornost trhu právě k alternativním investičním dobrodružstvím.

Co by letos nemělo uniknout pozornosti investorů?

Pozor na dolar

Vývoj směnných kurzů je s geopolitikou ještě provázanější než akcie. Americký prezident Donald Trump například už delší dobu prohlašuje, že pokud americká centrální banka dolar neoslabí, oslabí ho sám. Banka Goldman Sachs tak s oslabením americké měny počítá.

„Rizika kolem dolaru jsou obecně podceňována. My bychom hodnotu dolaru v odhadu ještě snížili, museli bychom ale cítit mohutnější zotavení v eurozóně, větší vyhrocení obchodní války s Čínou nebo expanzivnější měnovou politiku Fedu,“ píše finanční ústav ve svém výhledu. Podle něj bude za rok hodnota dolaru slabší vůči euru, libře i jenu, a naopak lehce posílí vůči jüanu a rublu. Nejhorší výsledek ze sledovaných měn však banka věští švýcarskému franku, dobrý rok má prý před sebou mexické peso.

Mimořádná jízda světových akcií

Obavy z eskalace obchodní války přebíjí dosavadní politika centrálních bank. I díky tomu mají Spojené státy za sebou svoji zcela první desetiletku bez hospodářské recese, čemuž odpovídá i vývoj akcií. Například analytici z Ned Davis Research ale na základě historických modelů tvrdí, že loňský rozmach znamená spíše předsmrtný záškub před mohutnou korekcí. Nehledě na tyto obavy však i v roce 2020 vstoupí na burzu některé mimořádně sledované firmy. Zřejmě nejvíce pozornosti poutá zprostředkovatel krátkodobého ubytování Airbnb. A pokud se státníkům podaří vypořádat s brexitem, na svůj nejlepší rok za poslední dekádu mohou navazovat i evropské parkety.

Bitcoin si zase říká o pozornost

Dominantní kryptoměna bitcoin byla jednou z nejvýnosnějších investic za uplynulých 12 měsíců a její držitelé očekávají další výrazné zhodnocení. V květnu 2020 může růst bitcoinu podnítit událost, ke které dochází jen jednou za čtyři roky. Na polovinu klesne počet denně vygenerovaných virtuálních mincí. K takzvanému půlení dosud došlo v historii kryptoměn dvakrát a vždy pak následoval masivní růst ceny. Skeptici ale tvrdí, že z tak statisticky nevýznamného vzorku pouhých dvou půlení nelze vyvozovat silné prognózy. Pokud by však bitcoin někdy překonal dosavadní rekord 20 tisíc dolarů za minci, lze očekávat i růst ostatních předních kryptoměn jako ether či litecoin. Aktuálně jde každý den do oběhu 1800 nových bitcoinů.

Popkultura jako investice

Raritní balíček kartiček s Pokémony za 2,3 milionu korun, sbírka starých videoher za 23 milionů korun. I k takovým obchodům loni došlo. A nelze vyloučit, že za astronomické sumy se vydraží i další podobné „hračky“ z konce minulého tisíciletí. Do nejproduktivnějšího věku totiž dorostla generace, pro kterou představují počítačové hry, Lego nebo sběratelské karty ozvěny dětství. A nejspíš se opět najdou lidé ochotní za nostalgii zaplatit.

Bezpečný přístav Praha?

I přes celkem pravidelně se vyskytující predikce o skomírání pražské burzy dělá situace na světových trzích z některých jejích titulů potenciálně zajímavou investici. Navzdory všeobecnému ekonomickému zvolnění by se mělo dařit společnosti ČEZ. Očekávané rostoucí ceny silové elektřiny mají energetickému gigantu přinést mohutné zisky, akcie firmy to však dosud nezohlednily a pohybují se kolem dvouletých minim. Ostatní tituly tak jasně pozitivní signály nevysílají, přesto může pražská burza zaujmout i ve světovém srovnání vysoce nadprůměrnými dividendovými výnosy. Loni v tomto ukazateli v Česku dominovala tabáková společnost Philip Morris, a to s dvanácti procenty. Jde ale o hodnoty, které jsou v takové výši dlouhodobě jen těžko udržitelné.

Zlato ve stínu palladia

V souvislosti s turbulencemi na trhu roste hodnota zlata. Na lesku mu nepřímo dodávají, podobně jako akciím, i centrální bankéři. „V důsledku měnové politiky řady centrálních bank jsme se dostali do zvláštní situace, kdy velká část dluhopisů nenese žádný výnos a některé ho mají dokonce záporný. Zlato na rozdíl od nich dokáže hodnotu aspoň uchovat,“ vysvětluje analytik J&T Banky Pavel Ryska.

Podle prognózy světové banky ale zůstane průměrná cena zlata v roce 2020 kolem 1470 dolarů za unci, tedy na podobných hodnotách jako nyní. Investičně lákavější volbou se tak jeví palladium, musí si ale zachovat dynamiku z loňského roku. Cena kovu loni vzrostla o 60 procent, a to díky trendu ekologizace autoprůmyslu. Palladium totiž nachází využití v katalyzátorech, čímž napomáhá snižování škodlivých emisí.

Realitní sázka na jistotu

Pokud nepřijde ekonomická krize, ceny nemovitostí jen tak neklesnou. A tím méně pak v Česku, shodují se analytici. Z realit se ale postupně stává spíše „bezpečná investice“ než sázka na vysoké výnosy.

Podle zprávy ČNB Rizika pro finanční stabilitu jsou nemovitosti v Česku už nyní nadhodnocené o 15 až 20 procent.

Výnosy z vlastnictví nemovitosti ještě mohou změnit případné zásahy státu. Guvernér ČNB Jiří Rusnok se loni vyslovil pro zvýšení nemovitostní daně. Část Čechů se ale poohlíží na zahraničních trzích.

Podle dat realitní kanceláře Rellox investují hlavně do nemovitostí v rakouských Alpách, a to obvykle částku kolem 10 milionů korun. Za cenu mírně nadstandardního bytu v širším centru Prahy tak mohou vlastnit apartmán v osvědčených dovolenkových oblastech. Nafouknuté ceny realit jsou však skutečností po celé Evropě.