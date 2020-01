Kryptoměny - Ripple se přestává zbavovat XRP | E15.cz

Tlak na výprodej digitálních mincí označovaných jako XRP v posledním čtvrtletí výrazně pominul. Na hodnotě „mincí“ s třetí největší tržní kapitalizací se to ale zatím příliš neprojevilo.

XRP má v rámci komunity držitelů virtuálních měn specifické postavení. Zatímco nejrozšířenější bitcoin se svou decentralizovanou povahou standardním korporátním strukturám vymyká, XRP představuje komerční projekt firmy Ripple. Ta drží výraznou většinu všech historicky vygenerovaných mincí.

Na trh jich postupně ze svého balíku dodává tolik, kolik uzná za vhodné. Tuto virtuální měnu ani nelze těžit, a tím generovat mince nové. Údajně chce Ripple uváženou emisí XRP na trh zabránit prudkým výkyvům jejich ceny. Data publikovaná analytickou firmou The Block ale naznačují, že se to firmě příliš nedaří.

V posledním čtvrtletí roku 2019 dodala na trh XRP v hodnotě „pouhých" 13 milionů dolarů v porovnání s 66 miliony o kvartál dříve. To je nejmenší objem za tři roky.

Hodnota XRP však od té doby postupně padala a stále zůstává pod svými říjnovými hodnotami. Samostatnou otázkou ale zůstává role XRP v obchodním modelu společnosti Ripple.

Rozprodej jejích virtuálních mincí sloužil jako zdroj kapitálu, další jejich byznysové využití ovšem tak jasné není.

Ripple se specializuje na návrh a zavedení technologické infrastruktury, která má výrazně zrychlit transakce napříč bankami. Byznys zavedených finančních institucí nechce narušit, ale zefektivnit.

Systém umožňující expresní zpracování transakcí, který Ripple nazývá xRapid, pro své fungování virtuální mince XRP ani nepotřebuje.

Kdo z investorů by si chtěl vsadit na úspěch Ripplu, ale nejspíš v dohledné době získá další možnost. Šéf firmy Brad Garlinghouse údajně naznačil, že do roka by mohla korporace vstoupit na burzu. Zveřejnění informace však na cenu XRP nemělo prakticky žádný vliv.