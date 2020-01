Bitcoin SV a další kryptoměny mohutně vzrostly | E15.cz

Celková hodnota trhu s vrituálními mincemi v končícím pracovním týdnu povyskočila o 30 miliard dolarů na zhruba 245 miliard dolarů.

Dechberoucí okamžité zhodnocení řady kryptoměn připomíná spekulativní mánii z roku 2017, kdy kurzy bitcoinu a spol. zaznamenaly rekordní hodnoty, tvrdí agentura Bloomberg. Při pohledu na vývoj cen kryptoaktiv se srovnání nabízí.

Všech patnáct druhů nejrozšířenějších virtuálních mincí podražilo dvoucifernou hodnotou.

Mezi nimi vynikne Dash s týdenním ziskem 116 procent, EOS s třiceti procenty, Ethereum Classic (+ 86 procent), bitcoin cash s nárůstem o čtvrtinu a Bitcoin SV, další klon nejrozšířenější kryptoměny, který přidal 77 procent. Právě cenový vývoj posledně jmenovaného kryptoaktiva ovšem současně vzbuzuje i pochyby.

Vývoj ceny Bitcoin SV

Pozornosti by ale neměl uniknout ani dominantní bitcoin. Nejrozšířenější kryptoměna sice zvýšila svou hodnotu „jen“ o zhruba deset procent za týden, podle části analytiků je to nicméně právě její úspěšný start do roku 2020, který pomohl odstartovat explozivní zhodnocení alternativních kryptoaktiv.

Bitcoin podle Bloombergu zažívá svůj nejlepší vstup do nového roku za posledních osm let.

„Roste-li bitcoin, naši klienti pak obvykle začínají nakupovat i jiné virtuální mince. Ty pak vzestup lídra trhu následují,“ vysvětluje Steve Ehrlich, šéf zprostředkovatele investic do kryptoaktiv Voyager Digital.

„Růst bitcoinu zřejmě podpořilo i uvedení na trh nových finančních derivátů navázaných na jeho cenu, ke kterému došlo tento týden. Většina lidí si myslí, že by nyní mohly kryptoměny nastoupit nový růstový cyklus. To by ale stvrdilo až proražení cenovky 9500 dolarů za minci,“ uzavírá Vijay Ayyar z kryptosměnárny Luno.

