Bitcoin sílí a spekulanti sní o tom, že se vymanil z vleku akcií | E15.cz

Uplynulo sedm dní a situace bitcoinu se jeví zcela odlišně. Zatímco v pátek 13. sestoupila kryptoměna až na letošní minima vyčíslená 3700 dolary za virtuální minci, o týden později její cena kolem poledne útočila na hladinu sedmi tisíc dolarů. Ostatní digitální měny jako ether, litecoin či XRP rostly obdobným tempem jako dominantní bitcoin.

Od pondělí tak kurz bitcoinu povyskočil o zhruba 1300 dolarů, zatímco přední americké akciové indexy během stejného období jen mírnily ztráty. To je značně odlišný vývoj v porovnání s předcházejícím obdobím, kdy ceny kryptoměn během všeobecného masakru na finančních trzích padaly ještě dramatičtěji než akcie.

„Jsme svědky rekordního zájmu nováčků o bitcoin. Zhruba pětina našich klientů si tento měsíc koupila kryptoměnu vůbec poprvé,“ uvádí pro Coindesk Alex Leishman, šéf sanfranciské společnosti River Financial, která zprostředkovává investice do virtuálních měn.

Ještě před nynějším dvacetiprocentním nárůstem se začaly na Twitteru objevovat úvahy nad tím, zda se konečně začínají kryptoměny chovat jako takzvaná nekorelovaná aktiva. Tedy jako statek, který s děním na standardních finančních trzích souvisí spíše jen okrajově.

Popularizátor bitcoinu a odborník na blockchain Tuur Demeester v reakci na příspěvek zapochyboval, že se tak děje už nyní. Vyjádřil ovšem přesvědčení, že v průběhu roku 2020 stále více vynikne povaha bitcoinu jako vzácného, nezabavitelného úložiště hodnoty.

Pokud by to platilo, stal by se bitcoin pro investory mimořádně atraktivním v době, kdy se výrazný propad hodnoty nevyhnul ani zlatu. Přitom právě o drahém kovu se předpokládá, že by měl plnit roli takzvaného bezpečného přístavu během nejistoty na trzích. Podle nejzapálenějších zastánců bitcoinu je to ale právě tato kryptoměna s omezeným počtem nezkopírovatelných mincí, která má potenciál roli zlata nahradit.

Takové představy jsou ale zatím spíše z roviny fantazií. Mírní je například i analytik společnosti The Block Larry Cermak. Poukazuje na to, že o radikálním odchýlení vývoje kurzu bitcoinu od amerických akcií zatím příliš nemůže být řeč, přestože korelace mezi kryptoměnou a indexem S&P 500 oslabila.

Výjimečnost nynějšího zotavení kryptoměn ale částečně umazává i obdobný vývoj u akcií Tesly.

Ty od středy posílily o dvacet procent. Kvůli masivnímu cenovému skoku ze závěru minulého roku někteří analytici označovali akcie Tesly za nový bitcoin. Odkazovali se na nafouknutí kryptoměnové bubliny v roce 2017, která vyhnala cenu bitcoinu až na 20 tisíc dolarů.

Mimochodem – následné prasknutí bubliny vypadalo na grafu bitcoinu i akcií Tesly podobně. Hodnota automobilky Elona Muska je nyní zhruba na polovině svých maxim. Podobností mezi „tradičním“ akciovým světem a vývojem hodnoty kryptoměn by se tak i nyní dalo najít poměrně dost.

Sledujte aktuální cenu bitcoinu: