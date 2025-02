Guvernér České národní banky Aleš Michl by rád zařadil bitcoin do jejích rezerv, bankovní rada o tom ale rozhodne až na základě dalších analýz. Michl se mezitím dál seznamuje se světem největší kryptoměny. Přesněji řečeno s lidmi, kteří jej reprezentují. Šéf ČNB se v pondělí sešel s youtuberem Jakubem Vejmolou, který pod přezdívkou Kicom vytváří obsah pro Bitcoinovej kanál se stovkou tisíc pravidelných odběratelů.

Někteří Kicomovi skalní fanoušci berou jeho setkání s guvernérem jako další důkaz toho, že Michl myslí zařazení bitcoinu do rezerv centrální banky vážně. A pokud by snad měl mít guvernér ohledné svého bitcoinového průkopnického záměru nějaké pochybnosti, Kicom by je v očích těchto optimistů mohl snadno rozptýlit.

Taková očekávání ale mírnila Česká národní banka. Jaroslav Krejčí z tiskového oddělení centrální banky už dříve dával najevo, že mělo jít jen o neformální schůzku nad kávou.

VIDEO: Mohlo by se vládám podařit bitcoin zabít? Takhle Kicom odpovídal ve videu z roku 2021:

Kicom vysvětluje, zda by mohly státy bitcoin zničit • Kicom

„Bylo to příjemné a otevřené setkání. Bavili jsme se obecně o bitconu a nad jeho plusy, minusy a možnými výzvami. Guvernérovi jsem přinesl i dokument shrnující základní argumenty,“ popisuje pro e15 Kicom s tím, že ČNB je myšlence bitcoinových rezerv zjevně otevřená.

Její proveditelnost a celkovou smysluplnost nyní vyhodnocuje akční skupina v centrální bance. Youtuber se však prý dohodl s Michlem na tom, že doslovný obsah jejich rozhovoru zůstane mezi nimi. „Bereme to jako běžnou pracovní schůzku, více to komentovat nebudeme,“ sdělil ředitel komunikačního odboru ČNB Jakub Holas.

Bitcoin zná Michl už dlouho

„Trochu mě mrzelo, že jsem tu návštěvu ČNB nestihl před oznámením Michlova záměru investovat do bitcoinu. Pak bych se tady mohl naparovat, že na tom mám nějakou zásluhu. Což samozřejmě nemám,“ řekl ironicky před několika dny na svém youtubovém kanále. „Evidentně je pan guvernér na dobré cestě i beze mne,“ dodal.

Pro Michla ostatně bitcoin a krypto už dlouho nepředstavují úplně neznámé veličiny. V lednu 2018 Michl, tehdy jako spolumajitel investičního fondu Quant, pro e15 popisoval, že s virtuální měnou už zkušenosti má.

„Je to něco decentralizovaného, něco, co by se mohlo hýbat jinak než ostatní aktiva,“ popisoval Michl s tím, že bitcoin a spol. podle jeho názoru obecně do portfolií patří. „A to hlavně jako součást diverzifikace.“

Coby guvernér by ale do bitcoinu vložil nanejvýše pět procent současných rezerv centrální banky. Zařazení bitcoinu do portfolia velkých investorů v řádu maximálně jednotek procent doporučuje i největší světový správce aktiv BlackRock.

Z dlouhodobého hlediska se totiž kurz bitcoinu vyvíjí v poněkud odlišném rytmu než zlato nebo americké akciové indexy. Jak ale ukazuje i pondělní reakce trhů na zavedení cel ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, v případě větších turbulencí na trzích mohou kryptoměny klesat ještě dramatičtěji než akcie.

„Bitcoin a jeho korelační koeficient k jiným aktivům může přispět k celkově vyváženějšímu investičnímu portfoliu ČNB. Pokud bitcoin do rezerv nezařadí Michl, udělá to budoucí generace a bude ji mrzet, že to někdo odvážný neudělal dřív,“ míní Tomáš Pacalt, manažer kryptofondu Dopamine Investments.

Závod o bitcoinové prvenství

Česká centrální banka se nicméně poměrně průkopnicky chová už nyní, bez ohledu na to, k jakému rozuzlení její úvahy nad bitcoinem dojdou. Už nyní ČNB patří mezi pouhou sedmičku centrálních bank světa, které své rezervy investují mimo jiné i do akcií.

Rekordmanem v této disciplíně je se čtvrtinou majetku uloženou v akciích švýcarská národní banka. Česká centrální banka by se ale mohla stát první západní institucí svého druhu, která by držela kryptoměnu.

Debata o bitcoinu coby součásti státních rezerv ale probíhá také ve Spojených státech, kde Trump zadal příkaz k prověření možnosti vytvořit národní strategickou zásobu digitálních aktiv. Nezávisle na něm vyvíjejí vlastní iniciativu na zařazení bitcoinu i jednotlivé americké státy.

„Co stojí za zmínku, je fakt, že se v české debatě mluví čistě o bitcoinu, a ne o dalších kryptoaktivech, jako v USA. To je rozhodně správný přístup – pokud má nějaké kryptoaktivum plnit roli rezervního aktiva centrálních bank, bitcoin je jediná logická volba,“ míní zakladatel české kryptoburzy Coinmate Roman Valihrach.