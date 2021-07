Bitcoin si vzal dovolenou, zájem o kryptoměny se prudce propadl | E15.cz

Cena dominantní kryptoměny se už téměř měsíc nedokáže vymanit z pásma 30 až 40 tisíc dolarů. S nezvyklou stabilitou kurzu bitcoinu souvisí i propad zájmu o obchodování s bitcoinem a dalšími virtuálními mincemi. Ze statistik dění na kryptoměnových burzách to vypadá, že se celé odvětví odebralo na prázdniny. To podle expertů zvyšuje pravděpodobnost, že se bitcoin dočká mohutného cenového zvratu. Více v aktuálním vydání Krypto-grafu týdne.

Návštěvnost předních kryptoměnových burz se propadla v meziměsíčním srovnání o 42 procent. Podle analytika společnosti The Block Larse Hoffmana klesl počet návštěv z květnových 638 milionů na 369 milionů za měsíc červen.

Tomu odpovídá i podobným poměrem nižší objem prostředků, který tam uživatelé zobchodovali. Ten stále zůstává vyšší než na začátku letošního roku a porovnání s létem 2020 dokonce řádově vyšší. Vyplývá to z grafu níže. Vývoj ale naznačuje, že se trh dostal v souladu s prognózami části odborníků do prázdninového útlumu.

„Nastalo období korekce, které může trvat až do září. Podobně jako u akcií se i v případě kryptoměn naplňuje rčení ‚Sell in May and Go Away‘ (Prodej v květnu a dej si dovolenou). Ten je ještě umocněný znovuotevíráním ekonomiky,“ uvedl na začátku minulého měsíce pro E15.cz Lubomír Valík, jednatel poradenské společnosti Diverzo specializované na digitální měny a současně doktorand na Vysoké škole ekonomické, kde se rovněž zaměřuje na oblast kryptoaktiv.

„V době slabší obchodní aktivity, typicky během léta, je ovšem trh virtuálních měn náchylnější k manipulacím,“ doplnil Valík. V případě kryptoměn ale neplatí poučka o letním obchodním volnu automaticky. Loni naopak objemy transakcí během července a srpna rostly.

Připomeňte si principy, kterými se řídí bitcoin:

Další data The Block naznačují, že za poklesem trhu stojí opadnutí zájmu nováčků. Například mobilní aplikace burzy Coinbase se z prvního místa popularity na App Store propadla na pozici číslo 300 během pouhých dvou měsíců. Vrchol zájmu o Coinbase se časově shodoval s dosažením cenového vrcholu bitcoinu kolem 64 tisíc dolarů. Řadu nováčků přivedl k bitcoinu nejprve vstřícný postoj šéfa Tesly Elona Muska.

Miliardář ale posléze svůj přístup korigoval a Tesla přestala přijímat bitcoinové platby za nákup elektromobilů. Důvodem měla být údajná neekologičnost těžby kryptoměny. Od letošního cenového maxima bitcoin odepsal zhruba 50 procent.