Nedávno spuštěný DeepSeek se dostal mezi nejstahovanější aplikace na americkém App Store, odkud majitelé iPhonů získávají aplikace do svých telefonů. Podle některých odhadů by čínský model nevyžadoval tak masivní výpočetní sílu jako například ChatGPT, což by mělo výrazné dopady na nacenění těch firem, které na dalším rozmachu AI stavějí svůj byznys.

Nejde jen o Nvidii, hlavního světového dodavatele výpočetního výkonu, ale například také o nizozemskou ASML. Společnost, která vyrábí přístroje pro čipový průmysl, odepsala sedm procent své tržní hodnoty. V případě Nvidie to bylo během pondělního večera ještě o deset procentních bodů více. Tržní kapitalizace firmy spadla o zhruba půl bilionu dolarů, což dosud žádná jiná společnost nezaznamenala. Kromě toho Nvidia přišla o první místo v žebříčku nejcennější firmy světa. Po pondělním masakru na burze ji přeskočil Apple, jehož akcie o čtyři procenta posilovaly.

DeepSeek a padající modly

„Dění kolem DeepSeek vzbuzuje otázky, zda byly masivní investice do AI vynaloženy efektivně,“ míní podle agentury Bloomberg Nirgunan Tiruchelvam, který se v singapurské poradenské firmě Aletheia Capital specializuje na spotřebitelský a internetový sektor.

Jiní experti ale pochybují v první řadě o tom, zda je reakce trhů opodstatněná. Patří mezi ně například portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan, podle nějž je otázkou, zda je čínský model opravdu o tolik efektivnější než vše, na čem pracovaly přední americké firmy a jejich odborníci. „Ale pokud to tak je, nerozšíří se pak AI ještě více? Nevím, spíše zatím vyčkávám. Rozhodně neprodávám,“ uvedl Semotan.

VIDEO: Jak investuje slavný finančník Guy Spier? Odpovídal v pořadu FLOW

FLOW: Nejlepší investice? Najdete je v Číně, Indii i Turecku, říká slavný finančník Guy Spier • e15

„Tvůrci DeepSeek nejsou žádná béčka. Mají v týmu zlaté a stříbrné medailisty z matematických olympiád, nějaké ty Ph.D. v topologii, statistice… Dlouhodobě se věnují využití matematických metod ve financích, konkrétně primárně v odhalování nesprávných cen aktiv,“ doplňuje investor Dan Vořechovský, který se specializuje na čínský trh.

„Zkrátka a dobře jsou to matematici. A zároveň finančníci. A tudíž na to šli od čínského lesa a řekli si, že nechtějí dávat na výzkum AI absurdní částky – už jen proto, že je nemají –, ale že to zkusí trochu jinak,“ míní Vořechovský.

Bitcoinová korelace

Podobné úvahy nad předražeností akcií amerického technologického sektoru souvisejí i se světem kryptoměn, a to dvěma způsoby. Jednak tím, že řada nových virtuálních měn spoléhala na další rozmach současných trendů umělé inteligence, jednak také přeléváním nálad mezi Wall Street a kryptem.

Populární inovací byli v rámci krypta takzvaní AI agenti, zjednodušeně řečeno roboti, kteří zvládali samostatně obchodovat. Čínský DeepSeek ale podle analýzy serveru Coindesk může dosavadní snažení západních firem v oboru a jejich investiční strategie zadupat do země.

Poměrně prudce však oslabila i cena bitcoinu, který s děním ve světě AI zdánlivě nemá vůbec nic společného. Přesto jeho kurz oslaboval během pondělního rána o téměř šest procent až na 97 tisíc dolarů za jednu minci. Po poledni bitcoin své ztráty zmírnil a o několik stovek dolarů přelezl hranici stovky tisíc dolarů.

Podle expertů je důvodem propadu to, že v případě náhlých tržních turbulencí obchodníci pojímají bitcoin a krypto tak trochu jako obdobu technologických akcií, které by po otevření Wall Street rovněž měly padat.

Na to upozorňuje například profesor ekonomie a odborník na kryptoaktiva Ladislav Krištoufek z Karlovy Univerzity. „DeepSeek zamává s americkými tech akciemi a krypto je předehrou,“ napsal už v pondělí ráno na síť X.

„Nesouvisí to tolik s bitcoinem jako spíše s tržní nejistotou a strachem. Investoři se zbavují těch aktiv, která mohou rychle a snadno prodat, aby své peníze mohli umístit do pomyslného bezpečného přístavu,“ uvádí Eli Nagar, šéf pražské společnosti Braiins Mining s globální působností, která se specializuje na těžbu bitcoinu. „Minulý týden jsem předpovídal, že cena bitcoinu dosáhne 115 tisíc dolarů. Na tom trvám, tohle prostě jen vypadá na další přehnanou reakci trhů.“