Blockchainový fond Rockaway investoval čtvrt miliardy | E15.cz

Rockaway Blockchain Fund během posledních dvou měsíců investoval celkem do dvanácti projektů souhrnnou částku kolem 250 milionů korun. Mezi ně patří například startup Figure, který se specializuje na půjčky přes blockchain.

„Figure využívá Provenance.io blockchain k zaznamenávání, sdílení a výměně informací o hypotékách. Tím, že jsou informace na blockchainu, automaticky se vyměňují mezi upisovateli, bankami a investory, navíc jsou transparentní. To znamená, že nemůže nastat krach jako v roce 2008, kdy se rizikové hypotéky prodávaly jako neriziková aktiva. Proto ve Figure vidíme velkou budoucnost,“ říká o investici zakladatel fondu Viktor Fischer.

Peníze ale vložil třeba i na rozvoj tržiště s NFT, nezaměnitelnými tokeny, které představují certifikát o vlastnictví sběratelských předmětů zapsaný do blockchainu, tedy do veřejné účetní knihy s údaji o pohybech digitální měny. Citlivá data jsou tímto způsobem chráněna proti podvodnému přepsání, neboť neautorizovaný zásah do blockchainu by vyžadoval mimořádný výpočetní výkon.

Poměrně nové trendy DeFi a NFT ale vzbuzují i některé kritické reakce. „Problém NFT je nekonečná inflace dalšího a dalšího odpadu. Use case je velmi slabý a obávám se, že dočasný,“ napsal na Twitteru youtuber a popularizátor digitálních měn Jakub Vejmola alias Kicom.

Na co si dát pozor při kryptoměnových investicích:

Před porodními bolestmi DeFi v minulosti varoval hlavní ekonom Platební instituce Roger Dominik Stroukal. „Je to stále kód, který i když je transparentní a otevřený, má tu a tam chybu a lidé přijdou o spoustu peněz. Ne že by se to v současném světě finančních derivátů nedělo také, ale přece jen u kryptoměn je cílem právě vyšší bezpečnost, což se zatím neděje. Jsme v dlouhé testovací fázi, ale lidé k tomu přistupují jako k hotovému produktu,“ uvedl Stroukal.

Rockaway Blockchain Fund byl založen v červnu 2020, jeho investoři jsou převážně z Česka, Švýcarska a USA. Aktuální návratnost celého fondu operujícího s částkou 100 milionů dolarů (2,16 miliardy korun) činí 410 procent.

Přehled investic Rockaway Blockchain během posledních dvou měsíců (zaměření blockchainového projektu):