V roce 2024 bitcoin oslavil patnácté narozeniny, prosadil se na Wall Street ve formě historicky nejúspěšnějšího nového burzovně-obchodovaného fondu (ETF), jako jedno z témat vstoupil do americké i české politiky a cenou se dostal nad 100 tisíc dolarů. Pokud se ale naplní alespoň část kryptoměnových prognóz, rok 2025 bude z pohledu držitelů nejen bitcoinu neméně nabitý událostmi. Server e15 přináší pětibodový přehled, co očekávat od bitcoinu a krypta během následujících dvanácti měsíců.

Historie se sice málokdy opakuje, v případě největší kryptoměny ale slouží po celou dobu její existence jako spolehlivé vodítko. Zatím. V roce 2024 prodělal bitcoin historicky čtvrté takzvané půlení (halving), které po čtyřech letech snižuje na polovinu počet denně generovaných bitcoinů.

Pohled na cenovku bitcoinu potvrzuje, že stále platí historické „pravidlo“ nárůstu jeho hodnoty po půlení. A pokud má být minulost vodítkem, půjde kryptotrh v roce 2025 ještě výše. Nikde ale není záruka, že dojde k naplnění všech přepjatých očekávání.

VIDEO: Nejlepší investice? Najdete je v Číně, Indii i Turecku, říká slavný finančník Guy Spier v pořadu FLOW.

Rozhovor s Guyem Spierem • e15

Cena bitcoinu projde korekcí. Jak silnou?

Zní to jako konstatování zjevného, ale v době všeobecné kryptománie na to zejména méně zkušení kryptoměnoví držitelé a obchodníci snadno zapomenou. Bitcoinu a kryptoměnám všeobecně se ani po jejich osvojení ze strany Wall Street prostřednictvím ETF jen těžko vyhnou zdánlivě nemilosrdné propady. Klidně i o desítky procent. Stačí si připomenout poslední vlnu kryptománie z roku 2021, kterou roztleskal mimo jiné i Elon Musk nákupem bitcoinu do rozvahy Tesly.

Cena největší kryptoměny tehdy vůbec nerostla rovnoměrně, naopak. Na jaře roku 2021 stál jeden bitcoin 60 tisíc dolarů, v létě 31 tisíc a na podzim na dlouhou dobu rekordních necelých 70 tisíc dolarů. Riziko dechberoucích výkyvů je o to vyšší, že po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA jako by finanční trhy propadly euforii a zapomněly na rizika typu geopolitické nestability nebo možného zvýšení americké inflace, a s tím spojeného volnějšího tempa snižování sazeb. Držitele kryptoměn by to mělo zajímat proto, že v roce 2024 byl vliv makroekonomiky na kurz virtuálních měn citelný.

Kurzy kryptoměn v roce 2025

V tuto chvíli ale kryptoinvestory nejspíš v první řadě zajímá, kam až vystoupá cenovka jejich digitálních mincí bez ohledu na to, jaké propady mohou mezitím nastat. Prakticky celý sektor digitálních měn očekává, že bitcoin v roce 2025 překoná další rekordy.