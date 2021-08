Bitcoin a především Ethereum čelí v USA hrozbě tvrdé regulace | E15.cz

Projednávání bilionového balíku investic do americké infrastruktury nabralo nečekaný směr. Někteří senátoři by navrhovanými přílepky de facto podkopali anonymní fungování podstatné části trhu s kryptoměnami. Návrh má podporu Bílého domu, záměr ale kritizují kromě kryptoburz i šéf Tesly Elon Musk či zakladatel Twitteru Jack Dorsey. Cena bitcoinu ale navzdory legislativním výzvám pokračuje v růstu.

Kryptoměny mají dle amerických zákonodárců představovat jeden ze zdrojů dodatečných příjmů, které by pomohly zaplatit mimořádné veřejné infrastrukturní výdaje ve výši bilionu dolarů. Efektivnější vybírání daní z kryptoměnových zisků má během dekády federální pokladně přinést 28 miliard dolarů.

K finálnímu hlasování by po řadě rozepří a opravných dodatků mělo dojít v nejbližších dnech. Prvotní návrh počítal s velmi širokou definicí toho, kdo má povinnost evidovat informace o kryptoměnových transakcí. Každý, kdo zajišťuje „přenos digitálního aktiva“, by měl povinnost reportovat finanční správě údaje o obchodech svých uživatelů podobně jako tak nyní musejí činit burzy virtuálních měn. Povinnost by se ale v takovém případě týkala například i vývojářů kryptoměnových peněženek nebo softwaru na těžbu digitálních mincí či potvrzování transakcí.

„Vyžadovat po nich taková pravidla je nemožné. Výsledkem by akorát byl odliv vyvíjení a provozování této technologie mimo území Spojených států,“ napsal na Twitteru šéf mikroblogovací služby Jack Dorsey.

Nová povinnost by se v takovém případě týkala například i vývojářů kryptoměnových peněžek nebo softwaru na těžbu digitálních mincí či potvrzování transakcí. „Vyžadovat po nich taková pravidla je nemožné. Výsledkem by akorát byl odliv vyvíjení a provozování této technologie mimo území Spojených států,“ napsal na Twitteru šéf mikroblogovací služby Jack Dorsey.

Senátoři vůči podobné kritice nebyli hluší. Představili celkem dva opravné dodatky, které si konkurují. Podporu Bílého domu i ministryně financí Janet Yellenové má ale ten návrh, který podle zástupců kryptobyznysu situaci příliš nevylepšuje. Z navrhovaných povinností by senátoři Warner, Portman a Sinemaová vyjmuli jen protokoly na těžbu kryptoměn, na kterých v současnosti funguje například bitcoin a k miningu používají specializované počítače s relativně vysokou spotřebou elektřiny.

Přístroje se tím zároveň podílejí na potvrzování transakcí. To by se ale netýkalo alternativního systému, kde k potvrzování plateb virtuálních měnou není potřeba pálit energii přes výkonný hardware a úlohu těžařů přebírají majitelé většího počtu digitální měny. Právě na tento „bezemisní“ princip má v budoucnosti přejít druhá nejrozšířenější kryptoměna ether. Šéf burzy Coinbase Brian Armstrong tento senátorský dodatek označuje za katastrofu.

„Vedl by k dělení podkladových technologií ve světě kryptoměn na ty, kterou jsou OK a které nikoliv,“ napsal Armstrong na Twitteru. „Teď není doba na určování technologických vítězů a poražených. Neexistuje žádný důvod, který by opodstatňoval uspěchanou a nedotaženou legislativu,“ přitakal Armstrongovi šéf Tesly Elon Musk.

„Právě tento dodatek představuje tu správnou rovnováhu. Zároveň jde o důležitý krok vpřed při vymáhání daňových povinností,“ uvedla Bidenová mluvčí Jen Psakiová. Alternativní návrh, který prosazují senátoři Wyden, Lummisová by reportovací povinnosti nechal vztažené jen na burzy kryptoměn.

Po schválení Senátem by měl celý balík opatření zamířit do Sněmovny reprezentantů, kterou kontrolují vládnoucí demokraté.

Navzdory debatám o negativních dopadech regulace cena nejrozšířenější kryptoměny roste. Bitcoin se v pondělí podíval po třech měsících nad hladinu 46 tisíc dolarů. Podle některých expertů nynější debaty na vrcholné politické úrovni ukazují, že kryptoměny představují dostatečně rozvinutý byznys, který nelze brát na lehkou váhu. “Domnívám se, že jsme svědky dospívání odvětví kryptoměn. Lidi z branže si najednou uvědomují, jak by Washington mohl ovlivnit jejich svět. A Washington se na oplátku trochu poučil o technologiích,” uvedl pro Washington Post Mick Mulvaney, který během prezidentování Donalda Trumpa působil v roli personálního ředitele Bílého domu. V současnosti Mulvaney pracuje jako poradce a blockchainový specialista v Komoře digitálního byznysu.

Kryptoměnový byznys se ale nejspíš bude muset vypořádat s hrozbou regulace také v Evropě. Evropská komise minulý měsíc přišla s návrhem, který by měl vést k zákazu používání anonymních peněženek na digitální měny. Cílem je prý boj s praním špinavých peněz.

Podle odborníků na problematiku virtuálních měn jsou nicméně obavy z praní špinavých peněz pomocí bitcoinu a dalších virtuálních mincí přehnané. „Transakce v bitcoinové síti jsou anonymní asi jako obarvené bankovky,“ upozornil už dříve ekonom Platební instituce Roger Dominik Stroukal.