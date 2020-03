Bitcoin asi získá konkurenci, Facebook dál lákají kryptoměny | E15.cz

Facebook hodlá letos spustit vlastní digitální měnu. Ten plán není nový, leckoho by ale mohlo překvapit, že pořád platí. V posledních měsících to vypadalo, že vývoj facebookové Libry definitivně narazil na námitky centrálních bankéřů, kteří se mimo jiné celkem oprávněně obávali oslabení svého vlivu. Nyní to ale vypadá, že manažeři technologického gigantu pro ně našli to správné cukrátko.