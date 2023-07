V USA zkrachoval správce kryptoměn Prime Trust | e15.cz

Jako vždy začněme přehledem kryptotrhu. Ten se zatím celkem drží, market-cap všech kryptoměn za posledních sedm dní vzrostla o necelé procento na jeden bilion a 238 miliard dolarů.

Jednička na trhu bitcoin sice v týdnu vyskočila, pak ale zase ztratila a dnes se prodává za necelých 30 500 dolarů, a to znamená týdenní pokles o 0,4 procenta.

Ether ztratil 0,1 procenta, když stojí 1920 dolarů.

Vítězů z TOP100 je přitom z minulého týdne celá řada. Ve spanilé jízdě stále pokračuje z mrtvých vstanuvší Bitcoin Cash. Ten si připsal dalších 56,4 procenta, za dva týdny vyskočil o téměř 175 procent. Podobně je na tom Bitcoin Satoshi Vision (SV), ten si připsal dalších 40 procent a za 14 dní vyskočil téměř na dvojnásobek. Ještě stojí za připomenutí Compound, který vyskočil o více než polovinu.

Loserů je o něco méně. 17,3 procenta odepsal Radix, 15,8 procenta blockchain Kava a 12,4 procenta Conflux.

Zprávy

ETF fondy? Zkuste to znovu

Čím začít jiným, než bitcoinem a prvním spotovým ETF fondem. Jestli někdo první fond svého druhu protlačí u úřadů, tak to musí být BlackRock, největší investiční společnost na světě s aktivy ve výši deseti bilionů dolarů.

No ale to by nebyl šéf Komise pro cenné papíry (SEC) Gary Gensler, aby to to nechal jen tak. Koncem týdne přišel Wall Street Journal se zprávou, že se SEC podané žádosti příliš nezdají. Jsou prý nedostatečné, BlackRock a další zájemci o spuštění ETF fondů je mají doplnit a podat znovu.

Samotná komise to nekomentovala, experti to nicméně neberou jako úplně špatnou zprávu. Už jen to, že Gensler neshodil vše rovnou ze stolu, je oproti dřívějším pokusům velký posun.

Saylor na nákupech

Michael Saylor má nervy ze železa. Minulou středu oznámil, že jeho MicroStrategy nakoupila dalších 12 333 bitcoinů za 347 milionů dolarů. Průměrná cena nákupu činila 28 136 dolarů za bitcoin.

Firma tak už drží přes 152 tisíc BTC za více než 4,5 miliardy dolarů. To vyvolalo rozporuplné komentáře. Na jednu stranu jsou tu hlasy, které tvrdí, že se MicroStrategy podařilo předběhnout strmý nárůst cen kryptoměny a pěkně vydělat. Jsou tu ale i škarohlídi, kteří tvrdí, že to byly právě Saylorovy nákupy, které krátkodobě vyhnaly cenu nahoru a čeká nás pořádný sešup.

Slováci nás předběhli, poslanci schválili nové zdanění krypta

Minulý týden jsem avizoval, že čeští poslanci zvažují změny ve zdanění kryptoměn. Přibýt by měl hlavně časový a hodnotový test, které známe ze světa akcií. No a teď nás předběhli Slováci.

Slovensko do teď mělo zdanění prodeje kryptoměn naprosto brutální – 39 procent.

Tamní poslanci nyní schválili novelu, která tuto hranici sice nechává, ale pouze pokud krypto držíte méně než rok. Po tomto časovém testu se hranice snižuje na sedm procent.

Návrh jde nicméně ještě dál. Za prodej kryptoměn neplatíte ani euro, pokud s nimi nakupujete například na Alze či platíte za kafe, a to až do výše 2400 eur, tedy zhruba 57 tisíc korun ročně.

Sledovali jsme: Na Slovensku bude danění kryptozisků výhodnější než v Česku

Další ministr financí je úplně mimo

Když už jsme u těch politiků, pojďme se podívat opět na ty české. Pamatujete si, jak Alena Schillerová jako ministryně financí v jednom rozhovoru vůbec netušila, kolik stojí jeden bitcoin?

Tak současný ministr Zbyněk Stanjura je očividně také úplně vedle. Do Stanjury se během čtvrtečních interpelací pustil poslanec za ANO Marek Novák, předseda podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku.

Novák Stanjurovi vyčetl, že vládní většina brání projednání novely zákona v oblasti práva na bankovní účet pro podnikatele. Sehnat bankovní účet je dnes pro tuzemské kryptofirmy téměř nadlidský úkol. Ministr ale absolutně netušil, která bije. Očividně o problému něco málo ví, protože se oháněl zahraničními matkami tuzemských bank a tak dále a tak dále. Z nějakého prapodivného důvodu ale opakovaně mluvil o tom, že firmy nechtějí po bankách vést účty v českých korunách, ale přímo v kryptoměnách. Myslím, že by to taková taková Coinmate zvládla o dost lépe, než Raiffeisenbank.

Zkrachoval správce kryptoměn

Spojenými státy cloumá další aféra. Zkrachovala tamní velká společnost Prime Trust, ta je takzvaný kustodián, tedy správce kryptoměn pro jiné hráče.

Poslední události výborně popisuje server Coindesk, který o celé akci podrobně informuje už několik týdnů. Nejdříve 8. června napsal, že kolem Prime Trust krouží další správce aktiv, firma BitGo. Ta ale 22. června od dealu odkráčela a ještě ten den se začaly šířit zvěsti, že na Prime Trust naběhnou nevadští regulátoři, který chtějí po soudu, aby fungování trustu okamžitě zastavil.

To představitelé státu krátce poté potvrdili s tím, že je podle nich Prime Trust insolventní a chybí mu klientské peníze. Po čtyřech dnech ještě víc přitvrdili, když požádali soud o to, aby státu Nevada přidělil kontrolu nad celou společností. A soud to před víkendem udělal.

Nevadské úřady tvrdí, že firma dluží klientům asi 82 milionů dolarů v hotovosti. Navíc prý většinu aktiv v jejich knihách tvoří zcela nelikvidní „shitcoiny“.

Za druhé prý Prime Trust už v roce 2021 ztratil přístup k některým svým krypto peněženkám a zmiňované klientské peníze používal k dokupování kryptoměn, aby byl schopen splnit požadavky klientů, kteří si mince chtěli stáhnout k sobě.

Některým klientům se peníze nebo kryptoměny podařilo z Prime Trust vytáhnout včas, řada z nich ale zaplakala. Navíc se spekuluje, že služby Prime Trust využíval stablecoin TrueUSD s tržní hodnotou okolo tří miliard dolarů.

Tento stablecoin je novým „miláčkem“ burzy Binance poté, co americké úřady zařízly další stablecoin BUSD. Podle informací z TrueUSD ale stablecoin už několik týdnů služby Prime Trustu nepoužívá. I přesto se na chvíli stablecoun TUSD dokonce oddělil od amerického dolaru a i nyní se obchoduje velmi mírně pod.

Co si z toho všeho vzít? Přístup „not your keys not your coins“ prostě dává smysl. Chápu, pro korporátní klientelu není zabezpečení peněženek jednoduché a hledají právě takové kustodiány.

Ale zase jsme svědky toho, že firma dva roky „oblbuje“ všechny okolo a nikdo nic netuší. To se v DeFi na blockchainu prostě takhle dlouho tutlat nepodaří.

Bizár na konec

Tentokrát oblíbená rubrika nebude patřit bývalému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, ale jeho ženě. Ano, Melanie Trump vydává NFT kolekci! Dva měsíce poté, co její manžel vydal už svojí druhou a trošku tak podrazil majitele NFTéček z první vlny, vydává vlastní kolekci jeho žena, na oslavu dne nezávislosti si můžete pořídit jeden z jejích jpegů pod souhrnným názvem „The 1776 Collection“.

Projekt běží na blockchainu Solana a za skromných 50 dolarů, tedy asi 1100 korun, si můžete pořídit patriotické obrázky se Sochou svobody, hory Rushmore s vytesanými hlavami amerických prezidentů nebo jeden s historickými momenty z prezidentování pana Trumpa. Celkem je k prodeji 3500 těchto uměleckých skvostů.

Tak hurá na ně.