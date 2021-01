Z trhu zmizely grafické karty. A může být hůř | E15.cz

„Těšíme se“, „na dotaz“ či „termín neznámý“. Takových frází jsou aktuálně namísto cen plné české internetové obchody prodávající nové i starší generace herních grafických karet společností AMD a Nvidia. Zástupci dvou největších českých e-shopů přitom shodně varují, že potíže s dostupností budou pokračovat. A to minimálně po celý první a velmi pravděpodobně i druhý kvartál. Může za to pandemie, extrémní poptávka, ale i vysoké ceny kryptoměn.

Koronavirus a nedostatek čipů

„Jedním z hlavních viníků nedostatku výkonných grafických karet je koronavirová pandemie,“ konstatuje Michaela Balarinová z on-line prodejce CZC.cz. Lidé podle ní jednoduše tráví více času doma a hraním her si krátí volný čas. „Poptávka hráčů je zcela mimo to, co jsme kdy zažili,“ potvrdila minulý týden při konferenci s investory finanční ředitelka firmy Nvidia Colette Kressová. Nvidia přitom drží dominantní 77procentní podíl na trhu s grafickými kartami. Podle Kressové navíc začíná pravidelný cyklus, v rámci kterého hráči upgradují svůj hardware, tudíž nelze čekat, že by globální poptávka v brzké budoucnosti polevila.

Vedle hladu hráčů však dostupnost loni na podzim představených nových generací karet hatí také fakt, že subdodavatelé nestíhají dodávat potřebné paměťové moduly a další čipy. Dle dat analytiků společnosti IC Insights se v posledních letech zadrhla hlavně výroba čipů. Loni jich sjelo z výrobních linek lehce přes bilion kusů, což je obdobný počet jako v roce 2018. Asijští výrobci až letos investují potřebné finance do rozšíření výroby.

„Nedostatek čipů pak ovlivňuje celou řadu produktů, primárně notebooky, počítačové komponenty nebo herní konzole,“ varovala před možnými výpadky v dostupnosti dalšího oblíbeného herního hardwaru z dílen společností Sony a Microsoft Lucie Dlouhá z Alzy. Následně pak může dojít také k ovlivnění dostupnosti třeba monitorů a chytrých televizí.

Těžaři a kalkul

Za hladem trhu stojí ale také opětovný růst cen kryptoměn a extrémní mezigenerační skok ve výpočetním výkonu grafických karet. Například dle dat serveru Minerstat jedna z nejpoptávanějších grafických karet společnosti Nvidia – RTX 3080 – je schopná při aktuálních cenách kryptoměny a elektrické energie denně „vydolovat“ ethereum v čisté hodnotě 6,9 dolaru, předchozí generace RTX 2080 pak jen 2,5 dolaru.

Nedostatek výkonných grafických karet u obchodníků způsobil ale také kalkul výrobců. „Ti omezili výrobu starší generace v očekávání novinek, na ty teď ale nemají dostatečné výrobní kapacity,“ poznamenává Balarinová z CZC. Situaci podle druhého největšího e-shopu s elektronikou v Česku komplikuje i zhoršená doprava dodávek z Asie.

Karty stále proudí

Přesto se nedá hovořit o zhroucení dodavatelských řetězců. Jejich pružnost a kapacitu naopak potvrzují statistiky největšího on-line obchodu s videohrami na světě, platformy Steam. Například karta GeForce RTX 3080 totiž byla uvedena na trh teprve v září roku 2020, už v prosinci přitom podle statistik platformy zabírala téměř půlprocentní podíl mezi herními grafickými kartami více než 25 milionů uživatelů Steamu. Pro srovnání: u před dvěma roky uvedené RTX 2080 je tento podíl lehce přes jedno procento.

Společnost Nvidia stejně jako obchodíci očekává další hlad po grafických kartách. Spotřebitelé se ale zatím musejí spokojit s faktem, že pokud chtějí pořídit výkonnou grafickou kartu, musejí mít velkou dávku štěstí a e-shop navštívit krátce poté, co dojde k naskladnění nově dodaných várek hardwaru. „Nové zboží chodí pravidelně, ale v malých množstvích,“ tvrdí Dlouhá.

Anebo se lze spolehnout na sekundární trh. „Nejen v Česku totiž kvůli nedostatku zboží bují černý trh s kartami,“ varovala Balarinová. Lidé, kterým se dříve podařilo nové karty nakoupit, je ovšem na dražebních portálech jako třeba eBay prodávají s až 30procentní přirážkou.