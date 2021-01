Plnit si sny je hnacím motorem podnikání, říká spoluzakladatel Esetu | E15.cz

Svět se letos musel ještě více překlopit do on-line prostředí a technologie se zdají být vítězem koronakrize. Už loni jedna z největších globálních antivirových firem zvýšila tržby více než na půl miliardy eur, čistý zisk překročil 77 milionů eur. „Dříve nebo později by Eset asi měl jít na burzu,“ říká jeden ze zakladatelů a akcionářů společnosti Miroslav Trnka. „Majitelé stárnou, a když už skončí jejich přímá kontrola a účast na řízení firmy, je zřejmě opravdu lepší udělat to ověřenou formou akciové společnosti a případně vstupem na burzu. Ten může mít i jiné benefity, nejen finanční.“

Kvůli pandemii spolu mluvíme on-line, vy jste u svého soukromého počítače. Kdy naposledy vám hlásil napadení virem?

Přiznám se, že to moc nesleduji. Ale jelikož je moje e-mailová adresa na webu už strašně dlouho, někdy od začátku devadesátých let, dostávám řadu spamů a jejich součástí jsou i různé formy phishingu, eventuálně trojské koně. Virů je méně. Ale je pravda, že včera mi přišla výstraha, že jsem dostal podvodný e-mail. Tvářil se, že mám balík u Slovenské pošty, vše vypadalo perfektně. Ale jsem vytrénovaný, vždy se dívám na adresu odesílatele. Trošku to se mnou zalomcovalo, protože balík očekávám. Byl jsem v pokušení kliknout. Ale neudělal jsem to.

Používáte klasický produkt Eset, nebo máte nějakou speciální vícestupňovou ochranu? O bezpečnostních opatřeních by se asi nemělo veřejně mluvit...

Ale ano, na soukromém účtu mám náš antivir, mám opatření na firewallu a firemní pošta se ještě kontroluje ve společnosti.

Jsou dnes hackeři vynalézavější, anebo to mají snazší, protože se většina života přesouvá do on-line světa?

Nevím o tom, že by se objevily nějaké zásadní nové prvky. Ale vidíte, že na situaci reagují velmi rychle a efektivně. Lidé jsou zvyklí na infiltraci v angličtině, ale když jsou hackeři schopni komunikovat v perfektní slovenštině, mají větší šanci.

Povedlo se jim někdy prolomit vaše opatření?

O tom nevím, ale je pravda, že nejlepší útok je takový, na který nikdo nepřijde. Ve skutečnosti jsem asi poučenější než běžný uživatel. Phishing na mě nezabírá, ze zásady tyhle věci neotvírám. Hackerských útoků podle zveřejněných dat přibývá, na jaře byly cíleny na zdravotnická zařízení, nyní se objevují třeba i útoky na školy.

Bude to s dalším vývojem pandemie horší?

Těžko kvantifikovat. Aktivita počítačového undergroundu i spammerů po první vlně poklesla. To bylo zjevné. Ale pomalu se znovu dostávají do plné síly a druhá vlna už nebude tak klidná, jako byla první.

Dokázal byste jim dnes v prolomení zabezpečení zabránit? Naprogramovat antivir?

To je dobrá otázka. Asi už ne. Stejně jsem ho ale nikdy neprogramoval sám, vždy to byla společná práce. Druhou verzi jsme už programovali s kolegou Peterem Paškem, on byl lepší, je geniální mozek, šachista, jemu šly algoritmy daleko lépe. Já jsem programování úplně opustil, vlastně hned v devadesátých letech. A dnes už i vzhledem k věku, bude mi šedesát, jsem jako programátor totálně odepsaný. Takže se nad tím ani nezamýšlím. Ale stále se snažím hrát si s programovacími jazyky nebo třeba s umělou inteligencí, ale jen pro zábavu.

Co znamená hrát si s umělou inteligencí pro zábavu? Neděsí vás?

Umělá inteligence je jen nástroj, stejně jako počítač. Žádný strach z ní nemám. Je to lidský produkt, a ačkoli se vše dá zneužít, dá se to také dostat pod kontrolu. A mé hraní? Dělám si nějaké programy na zpracování řeči, psaného textu. Jsem amatérský hudebník, a tak se pokouším vyvinout nástroj, který by mi například pomohl psát písňové texty.

Robot by psal texty a vy byste je zhudebňoval?

Nemyslím, že by je přímo psal, to zatím ne. Ale pomáhal by například hledat rýmy nebo strukturu textu a podobně.

Když jste začínali, byli vedle vás kromě zmíněného Petera Paška další lidé. Šel byste do toho, kdybyste neměl k ruce ostatní? A umíte si představit začínat v dnešní době?

Co by, kdyby, to je vždy těžká kategorie. Kdybych měl drajv a nadšení jako zamlada, určitě bych do toho šel. Ale situace je úplně jiná. Když jsme začínali, nebyl to byznys. Naše první verze vznikla v roce 1987, neexistoval ani internet, viry se šířily disketami, takže z hlediska dopadu na společnost to byla marginálie. V té době jsem ale věděl a věřil, že počítače budou v každé domácnosti. Nevěděli jsme, kdy ta doba přijde, ale také jsem věřil, že se zasíťují. Viděl jsem tedy i důležitost počítačové bezpečnosti pro budoucnost. Byli jsme nadšení, pracovali jsme tvrdě, zpočátku samozřejmě zadarmo. Peníze z toho byly až později.

Vysokoškoláci se vás prý často ptají, jak se dá rychle vydělat první milion. Vysvětlujete jim, že tenhle motiv není pro start podnikání ideální?

Nerad bych se pouštěl do nějakého etického mentorování, ale obecně je to tak. Když vás něco baví, zajímá a neděláte to jen pro peníze, máte větší šanci, že se vám to podaří. Kdysi se nás novináři ptali, proč jsme nejziskovější firma ve slovenském IT. Odpovídal jsem, že možná proto, že se primárně na zisk nezaměřujeme. Jde nám o podstatu práce. Mladí lidé často pod vlivem sociálních sítí a obecně internetu podlehnou představě, že stačí, když budou mít geniální nápad, za dva roky ho prodají nějaké korporaci a do konce života mohou žít na Bahamách jako milionáři. To mi vadí. A navíc to nefunguje.

Co jim říkáte?

Často jim opakuji, že vybudovat byznys trvá minimálně deset let odříkání a tvrdé práce. Ano, existuje možnost, že to zvládnete za dva roky. Ale podobá se té, že najdete na ulici tašku plnou peněz. V drtivé většině případů je to dlouholetá práce, obětování části života, což je samozřejmě velmi vážná věc. Rád říkám, že život, který žijeme, je náš jediný a poslední. Tedy každý rok má relativně velkou cenu a obětovat ho pro něco je třeba s rozmyslem. Všichni nemusejí být podnikatelé.