Babiš v Černobylu nebo ve Hře o trůny. Podívejte se na nejnovější díla internetových vtipálků | E15.cz

Dění kolem premiéra se začalo opět hýbat minulý pátek, kdy do Česka dorazila auditní zpráva Evropské komise. Při úterní sněmovní debatě o zprávě Babiš uvedl, že pokládá návrh prověrky Evropské komise za útok na Česko a na české zájmy a za destabilizaci Česka. Mimo jiné pak ještě řekl, že měl “včera k večeři kostelecké párky. Měly 90 procent masa”. Kostelecké uzeniny patří do holdingu Agrofert, který premiér převedl do svěřenských fondů.

Zároveň s tím združení Milion chvilek pro demokracii už několikátý týden po sobě pořádá demonstrace proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové a premiérovi Babišovi. Ten na otázku, co si o demonstracích myslí, serveru Novinky odpověděl, že bylo horko a lidé šli na Václavské náměstí na koncert. Za toto tvrzení se následně omluvil.

S předsedou spolku Milion chvilek Mikulášem Minářem, který Babiše vyzval k televiznímu duelu, se premiér nadále setkat odmítá. „S panem Minářem nemám o čem debatovat, pro něho je partner paní Benešová,“ řekl.

Na úterní demonstraci na Václavském náměstí žádali lidé demise premiéra Babiše i ministryně Benešové, nezávislosti justice a veřejnoprávních médií a vrácení dotací, které podle nich neoprávněně získal holding Agrofert dříve patřící Babišovi.

Babiš reaguje na zaplněný Václavák: “Je hezky, tak tam lidé chodí na koncerty”.

Tohle skoro atakuje Štěpánovo “v žádné zemi - rozvojové, socialistické ani kapitalistické - neexistuje to, aby 15letý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být.” — Václav Dolejší (@VacDol) 4. června 2019

Terčem vtipů se stal i Babišův výrok, že kostelecké párky obsahují 90 procent masa:

Babiš měl včera v párcích 90 procent masa.

Já měl těch 10.#KosteleckeUzeniny — Karel Schwarzenberg (@schwarzenbergk) 4. června 2019 Proti Babišovi vystoupil Hynek Čermák. Dobrý, konečná, šlus.

Jako rapl chytil každého a většinu ještě zbil. RIP Babiš. — JičínskýPetr (@JicinskyPetr) 4. června 2019 "Včera večer jsem měl kostelecké párky. A měly 90 procent masa!" Babiš



No jasně, z dodávky série Velký šéf. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) 4. června 2019 Andrej Babiš právě sdělil národu důležitou informaci - včera měl k večeři párky 🙂 — Jirka (@JiBarto16) 4. června 2019

Podívejte se na vtipy do galerie: