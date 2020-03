Bary a Airbnb nefungují. Lidé z centra doufají, že po krizi se nevrátí davy turistů | E15.cz

Kritikou takového podnikání nešetří například občanský spolek Snesitelné bydlení v centru Prahy.

Do koronavirové krize byly největší problémy se službami typu Airbnb, říká předseda spolku Petr Městecký. Pokud by prý tak masívně nepokrývalo centrum Prahy, bylo ve městě méně turistů, a tím pádem i méně na ně zaměřených barů a hospod.

„Bohužel už dlouho se v Praze porušují všechny možné vyhlášky a nikdo jejich dodržování nevymáhá. Bary jsou i v městských prostorech a zatím nevidím snahu to řešit,“ podotýká Městecký.

Provozovatelé Airbnb začali podle něj nedávno nahlášené provozovny pro ubytovávání nabízet k pronájmům jako byty, což hodnotí opět jako možné porušování zákona.

„Věřím, že turisté se nevrátí v takovém měřítku, jako tomu bylo donedávna. Aniž bych to někomu přál, dá se čekat, že lidé budou mít méně peněz a zdraží služby,“ vidí naději ve zlepšení situace, kdy někde trpěl kvůli víkendovým turistům rušícím noční klid a dělajícím nepořádek v jednom bytě i celý dům. Zároveň chce spolek stále tlačit politiky k vymáhání již platných zákonů a vyhlášek.

Současná opatření vlády pociťuje i Štěpán Kuchta žijící v Dlouhé ulici, jedné z lokalit s nejvíce bary a hospodami. Dlouhodobě apeluje na úřady, aby se postavily hluku z podniků od turistů i projíždějících aut.

„Myslím, že skladba podniků tady nebyla nijak regulovaná a je jich tu moc. Majitelé se to tu snažili co nejvíce vytěžit,“ říká. Situaci by podle něj dlouhodobě zlepšily hlavně důsledné odhlučnění podniků a dostatečná práce policie.

O zlepšení dosud usilovali i samotní provozovatelé podniků, tvrdí zástupce občanského sdružení Soho Jiří Chvojka, mezi jehož členy patří jak občané Starého Města, tak právě provozovatelé řady barů z Dlouhé.

Nyní nevylučuje, že některé podniky možná za současné situace skončí. „Za dva až tři měsíce už nebude mít řada provozovatelů peníze. Bude potřeba vymyslet, jak znovu byznys nastartovat, pokud omezení potrvají déle,“ říká Chvojka. „Zaměstnanci některých podniků se už přihlásili na úřady práce, v jiných zatím vyčkávají,“ dodal.

Zároveň se sdružení připojilo k výzvě známého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, aby vláda uhradila lidem pracujícím v pohostinství mzdy.