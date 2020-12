Češky jsou praktické a chtějí se cítit silně, říká parfémář z Brna. Parfémy na míru teď prodává i v Praze | E15.cz

Charakter ženy poznám hned, jak vejde do prodejny, říká parfémář Hassan Šejk. Některé budou chtít pánštější sportovnější vůně, jiné nadchnou sladší květinové kombinace. Jordánský rodák, který si před třemi lety otevřel v centru Brna parfumerii Alchymista, parfémem vytvořeným na míru dokázal za krátkou dobu nadchnout Čechy z celé země. Podnikání se rozhodl rozšířit a služby nabízí i v Praze, navzdory koronavirové pandemii se jeho rezervační systém plní.

„Vytvářet parfémy na míru je velmi složité, je to umění. Musíte vědět, co se k dané ženě hodí. Musíte jí rozumět, vnímat její emoce a pocity,“ říká Šejk. Při příchodu do brněnského Alchymisty přivítá návštěvníka útulný starožitný nábytek, směsice neznámých vůní a tajemná atmosféra. „Lidé v Česku jsou trochu uzavření, takže musíte být opatrnější. Nemůžete být příliš osobní, ptát se na mnoho otázek, které jim mohou být nepříjemné. Je důležité, aby se cítili komfortně. Proto i zdejší výzdoba není okázalá, chceme, abyste se tu cítila jako doma,“ přibližuje svou filozofii devětatřicetiletý parfémář.

Celý proces vytváření parfému je zážitek, při kterém mnozí ani nedutají. Šejk se na začátku zeptá, jakou vůni by si daná zákaznice nebo zákazník představovali, zda květinovější, do sladka, či kořeněnější, nebo snad citrusovější. Že vůbec netušíte, nevadí. Zkušený parfémář vám dá přivonět k různým ingrediencím, neříká přitom, co vám zrovna podal. Váš úkol je jen říci „voní“ nebo „nevoní“. Na konci vznikne kombinace pěti šesti esencí, které pak parfémář ve správném poměru smíchá s alkoholem a vzniká unikátní parfém na míru.

Češky jsou praktické

Autorka článku si tímto způsobem složila parfém z bergamotu, palisandru, bazalky, sametu, tmavého pižma a z pivoňky. K jakým ingrediencím vám dá přivonět, rozhoduje parfémář podle intuice a pocitů. „Jak se oblékáte, jak se pohybujete, jak mluvíte, ukazuje mnoho. Vy působíte otevřeně, přímočaře, rychle. Máte větší svobodu ve výběru ingrediencí,“ říká parfémář, který se řemeslu naučil od své matky v Sýrii, kde vyrůstal, a vypiloval jej praxí ve Francii. Na chvíli sice budoval kariéru ve finančnictví, nakonec se však rozhodl k řemeslu opět vrátit.

U fotografky, která autorku doprovázela, byl výběr náročnější. „Vaše kolegyně je spíše konzervativní, proto jsem byl mnohem opatrnější při výběru ingrediencí a bylo náročnější pro ni parfém skládat. Její parfém nemůže být moc sladký, těžký. Má svůj směr a nechce, aby ji parfém obtěžoval,“ popisuje Šejk, který pozoruje, že Češi obecně chtějí decentnější vůně a nechtějí vyvolávat zbytečnou pozornost. Francouzky nebo ženy z arabských zemí podle něj preferují intenzivnější vůně, které okolí okamžitě zaznamená.

Češi mají podle něj praktický životní styl, nepotrpí si na okázalost a rozmazlenost. „Když si přijde vybrat parfém Češka, je to jako kdyby se snažila dokázat, že je stejně silná jako muži. Ingredience, které si vybírá, se často objevují v pánských parfémech,“ říká Šejk.

„Potřebuje cítit svoji sílu, tím trochu potlačuje svoji ženskost. Já vždy říkám, že to není potřeba. Nemusíte být jako muži, abyste byla silná,“ dodává s tím, že rád zkouší Češkám nabízet k otestování sladší ženštější květinové esence. Čeští muži jsou zatím ještě zdrženlivější a nejsou zvyklí vonět se parfémem. Pomalu se to ale podle parfémáře mění.

14 tisíc kombinací

Hassan Šejk pracuje v brněnském Alchymistovi se 154 ingrediencemi. V zásobě má i několik drahých exotických vonných esencí, které se musejí používat s rozvahou. Nejen kvůli ceně, ale i kvůli silné vůni, na kterou nejsou zdejší lidé zvyklí, a ne každému voní. Jedním z nich je Oudh, jinak také Agarwood, který se získává ze vzácného stromu aquilárie. Tato esence je považována za jednu z nejdražších parfémářských přísad na světě. Lahvička vyjde na desetitisíce korun a esence se přidává jen po kapkách. „Spoustě žen a mužů nevoní, protože je hodně orientální, těžká,“ říká Šejk. Mezi méně používané patří například také šafrán, zimolez či muškátový oříšek.

Porozumět ingrediencím, určit, jaké se k sobě hodí, umět je rozpoznat, se dá podle něj naučit. Skutečným uměním je smíchat dané esence ve správném poměru. To už ale podle Šejka neumí jen tak někdo, ani jeho zaměstnanci. Ti umějí umíchat vůni podle „receptu“, když se zákazník například vrací opakovaně pro stejnou vůni. Pro vytvoření nové kombinace si však lidé rezervují jeho služby.

Parfém o obsahu 50 mililitrů vyjde u Alchymisty na 1200 korun. „Můj cíl je být natolik dostupný, jak to jen jde. Někteří lidé přijdou s tím, že za takovou cenu nemůže být parfém kvalitní. Pak si přivoní a velmi rychle změní názor,“ říká. Od roku 2017, kdy začal v Česku podnikat a nabízet ručně vyráběné parfémy, umíchal přes 14 tisíc kombinací. Nikdy podle svých slov nenamíchal dvěma lidem stejnou vůni. Zhruba čtyřicet procent lidí se pak vrací pro parfémy, které si nechali v minulosti namíchat.

Zásah koronaviru

I když říká, že základem jeho byznysu je srdce a osobní přístup, obchodní stránku svého podnikání nemůže pominout. „Zatím nejsme v zisku. Buďme upřímní, krize následuje krizi, koronavirus nás na několik měsíců zavřel,“ stáčí se hovor k přízemním věcem. „Současný úpadek v prodeji je mimo jiné zapříčiněn i tím, že máme podstatnou část klientely mimo Brno,“ uvedl Šejk.

Zatímco během první vlny vyráběl dezinfekci a rozvážel ji po Brně, během druhé vlny se už se svým týmem zaměřil na strategii a rozvoj on-line služeb. Musel také začít šetřit a osekávat náklady. Podnik zároveň pracuje na udržení věrných klientů i získávání nových skrze marketingové kampaně.

Koronavirová pandemie pozdržela také jeho plány na expanzi. Během letního uvolnění se mu nicméně podařilo najít prostory v centru hlavního města, kde si později v historickém Domě U Zlatého melounu otevřel svou druhou prodejnu. „Praha je náš sen. To, že se prakticky okamžitě zaplnily rezervace na naší pražské pobočce jak klienty stávajícími, tak i novými, byla pro nás obrovská motivace,“ říká parfémář, který je přesvědčen, že časem bude jeho podnikání ziskové.