Destrukce jako lék proti stresu. V pokojích jordánské atrakce můžete zničit úplně vše | E15.cz

Bourací kladiva a baseballové pálky demolující vše, co jim přijde do cesty. Od starých televizorů, elektrických spotřebičů až po čelní skla automobilů. Nejedná se o popis výtržností na pouliční demonstraci. Společnost Axe RageRooms otevřela v jordánském Ammánu svůj koncept „pokojů“, kde mohou lidé legálně rozbít vše, co se jim zlíbí.